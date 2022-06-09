МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Планы США по антироссийским санкциям провалились по совокупности причин, но главная из них — излишняя самонадеянность и недооценка России по ряду показателей, которые американцы распространяют и на которые сами же опираются, рассказал агентству "Прайм" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев. Захарова заявила об адаптации России к западным санкциям

"В одном только ЦРУ тысячи аналитиков, в других службах — десятки тысяч людей, которым по штату положено сопоставлять, анализировать и оценивать. И все они недооценили роль России в мировой экономике, ее влияние", — пояснил он.

США считали, что Россия — нисходящая держава, которая разрушится при первом же ударе извне, что ее эпоха заканчивается, она никогда не сможет восстановиться. Исходя из этого постулата, они оперировали теми данными, которые сами же и формировали. Если страна, по подсчетам американских аналитиков, производит 1,5% ВВП — то зачем с ней считаться?

Однако дело не в этих процентах, а в цепочках поставок товаров, сырья, продовольствия. И тут роль России очень важна. Если считать не в долларах, а по номинальному объему ВВП, то Россия находится на 11 месте в мировом списке. По ВВП ППС (паритету покупательной способности) мы занимаем 5-6 место, что сопоставимо с европейскими экономиками. "Но и тут сравнение ошибочное. При всей развитости экономик Италии или Испании они никак не сопоставимы с российской по масштабности в части обеспечения мира сырьем и продукцией", — добавил Рогулев.

Как следствие — недооценка роли России в экономике в целом и ее встроенности в глобальные цепочки. Все помнят, как США сами насаждали и продвигали процесс глобализации, который подразумевает международную кооперацию, связи между поставщиками и покупателями, торговых агентов, развитую логистику и т.п. "Выключить" из них Россию невозможно — иначе по принципу домино рухнет все.

Исторически экономика США носит финансовый характер, а России — реальный. Конечно, капитализация такого гиганта, как Apple, или объем биржевых сделок превышает российский бюджет. Но ведь это цифры на бумаге, а не реальные поставки. "Мы просто не вписываемся в американскую концепцию экономики. Конечно, в администрации США есть здравые умы, например, министр финансов Джаннет Йеллен. Она предупреждала о пагубном последствии санкций, но ее поставили на место. Теперь в Вашингтоне продолжают верить, что стоит дунуть, и Россия рассыплется, но по факту у них самих ситуация в экономике крайне опасна", — подытожил Рогулев.