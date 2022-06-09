МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Россияне считают банковские карты удобным и надежным способом оплаты и хранения денег. Однако у злоумышленников есть достаточно способов, чтобы "очистить" вашу карту, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
Сценарий, при котором все ваши деньги со счета карты "уводят", вполне возможен. Для этого достаточно иметь номер карты, указанный на её лицевой стороне, и cvv код с обратной стороны. При помощи этой информации вполне возможно совершать покупки в торгово-сервисных предприятиях без дополнительной авторизации через смартфоны. Сумма вероятного ущерба в таком случае зависит исключительно от расторопности владельца карты и своевременности ее блокировки, отметил он.
Это возможно в случае физической утраты карты или её реквизитов.
Для того, чтобы защитить свои деньги, необходимо следить за картой и ее реквизитами и при любых подозрениях на неправомерные списания со счета обращаться к банку-эмитенту карты для её блокировки.
"Ряд эмитентов предлагает страховать риски кражи карты — необходимо внимательно подходить к такому страхованию, знакомясь с его условиями до присоединения к договору страхования", — посоветовал Лагуткин.