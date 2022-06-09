МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Россияне считают банковские карты удобным и надежным способом оплаты и хранения денег. Однако у злоумышленников есть достаточно способов, чтобы "очистить" вашу карту, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. Мошенники придумали новую схему с верификацией номеров

Сценарий, при котором все ваши деньги со счета карты "уводят", вполне возможен. Для этого достаточно иметь номер карты, указанный на её лицевой стороне, и cvv код с обратной стороны. При помощи этой информации вполне возможно совершать покупки в торгово-сервисных предприятиях без дополнительной авторизации через смартфоны. Сумма вероятного ущерба в таком случае зависит исключительно от расторопности владельца карты и своевременности ее блокировки, отметил он.

Это возможно в случае физической утраты карты или её реквизитов.

Для того, чтобы защитить свои деньги, необходимо следить за картой и ее реквизитами и при любых подозрениях на неправомерные списания со счета обращаться к банку-эмитенту карты для её блокировки.

"Ряд эмитентов предлагает страховать риски кражи карты — необходимо внимательно подходить к такому страхованию, знакомясь с его условиями до присоединения к договору страхования", — посоветовал Лагуткин.