МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В ходе запланированного на конец этой недели в Сингапуре форума по азиатской безопасности США планируют обсудить с Китаем важные темы, касающиеся, в том числе, России. "Прайм" попытался понять, следует ли ждать от этого события заметных изменений в позициях Вашингтона и Пекина по соответствующей повестке. Раздраконить всех: США хотят российской нефти за бесценок

ДИАЛОГ ШАНГРИ-ЛА

В Сингапур для участия в азиатском региональном форуме по безопасности "Диалог Шангри-ла", который должен пройти 10-12 июня, отправился глава Пентагона Ллойд Остин. В кулуарах мероприятия, не проводившегося с 2019 года из-за "ковидных" ограничений, он планирует пообщаться со своим китайским коллегой — главой министерства национальной обороны КНР генералом Вэем Фэнхэ. "Это их первая личная встреч, после разговора по телефону в апреле", — уточняет Reuters.

Перечень вопросов, которые, по всей видимости, намерен затронуть посланник Вашингтона, широк. Это и опасения Пекина относительно вероятных попыток США окружить Китай военным блоком наподобие НАТО, и недовольство Белого дома китайским "давлением" на островные страны в Тихом океане, которое "вызвало тревогу в Австралии и США". И, конечно же, "дипломатическая поддержка России", бросившей вызов пресловутому мироустройству, основанному на правилах игры, написанных в Вашингтоне.

Особым пунктом, вне всяких сомнений, должен стать "тайваньский" кейс, включающий тему роста военной активности Пекина в районах, прилегающих к острову Тайвань и к странам региона, которые "оспаривают обширные территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море".

АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР

Остин — наиболее высокопоставленный представитель администрации Байдена, отправившийся с визитом в Азию после состоявшейся в прошлом месяце поездки Байдена в Южную Корею и Японию. Но не единственный официальный посланник Вашингтона в регионе, планирующий поездку в июне. "Американские официальные лица все чаще видят, что Китай теряет дипломатические позиции в Азии", — утверждает Bloomberg. Не исключено, что это ключевая или одна из ключевых причин, по которой также на июнь намечены визиты в различные азиатские страны американских дипломатов, в том числе заместителя госсекретаря Венди Шерман, специального посланника США в Северной Корее Сон Ким и советника госдепартамента Дерека Чолле. Кто кого переиграет: нужно ли менять рубли на доллары сейчас

Однако наиважнейшим направлением азиатской внешней политики Вашингтона, естественно, является именно КНР. И основную суть этой политики в мае наглядно продемонстрировал госдеп.

"В прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, какие угрозы видят США в лидерстве Си, заявив, что Пекин стал слишком агрессивным за границей и слишком репрессивным дома", — напоминает Bloomberg.

Было бы странно, если бы такое отношение к полуторамиллиардному Китаю с его экономической, политической и военной мощью даже со стороны "мирового гегемона" позволяло рассчитывать на существенные достижения по итогам двустороннего общения в Сингапуре. "Никаких серьезных прорывов во встрече Остина с Вэем не ожидается", — признает Bloomberg.

С этим прогнозом, судя по всему, согласны и в Пекине. Как отмечает китайское издание Global Times, "аналитики… не удивятся, если Остин продолжит продвигать "теорию китайской угрозы" и особо обозначит так называемую Индо-Тихоокеанскую стратегию, направленную на мобилизацию региональных акторов для… формирования антикитайской клики в Азиатско-Тихоокеанском регионе".