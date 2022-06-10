МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Межсезонье — основная причина снижения цен на газ в Европе. Отопительный период закончился, а сезон кондиционирования — когда много энергии начинают тратить на охлаждение воздуха — еще не начался, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Эксперт оценила темпы закачки российского газа компаниями из Европы

"Текущее потребление газа в регионе снизилось", — отметил собеседник агентства.

Сезон кондиционирования, когда и в Европе, и в Азии много энергии тратится на борьбу с жарой, длится в июле и августе. Поэтому сейчас наступил период, когда потребление газа снизилось, и цены пошли вниз.

В Азии также наблюдается затишье в потреблении энергоресурсов: после проведения Олимпиады вновь зафиксировали вспышку коронавируса, которая повлекла за собой новые карантинные меры. Экономическая активность в Китае просела. Стали меньше потреблять энергии как таковой, поэтому возник избыток, и цена чуть-чуть опустилась. СПГ-корабли из Азии были перенаправлены в Европу, поэтому и здесь рынок подостыл.

"Хотя конечно, 900 долларов за тысячу кубов в мае-июне это фантастика, никогда в истории такого не было. Мы говорим о том, что эта цена — это "подешевело", — добавил эксперт. Для сравнения, до нынешних санкций против России трубопроводный газ для Европы стоил 300-400 долларов за тысячу кубов.

По мнению эксперта, таких цен в обозримой перспективе не ожидается. На рынках все еще существует дефицит, поэтому их снижение временно. Впереди возобновление активности в азиатских экономиках. Китай уже снимает ряд ограничений и будет наращивать потребление, поэтому частично СПГ качнется обратно, уйдет с европейского рынка на азиатский. Это поддержит цены или толкнет их вверх.

"Уйдет ли ценник выше тысячи долларов за тысячу кубов? Вполне возможно, но гарантировать нельзя. 800-900 долларов за тысячу кубов — очень высокие цены, неподъемные для Европы в долгосрочном периоде", — напомнил собеседник агентства.