Россиянам назвали условия, при которых банк вправе потребовать вернуть кредит досрочно
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фактических оснований для досрочного истребования полной суммы кредита два — это либо нецелевое использование целевых средств, либо большие проблемы с просрочками по платежам. Как правило, оба этих основания прописываются в договорах при необходимости. И, разумеется, в любом случае это нанесет серьезный урон кредитной истории заемщика, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Нецелевое использование денежных средств проще всего, по его словам, описать на примере. "Заемщик взял кредит на квартиру, то есть оформил ипотеку, но де-факто пустил их в бизнес, уехал на отдых или совершил любую другую операцию, не связанную с покупкой недвижимости. Такие кейсы могут распространиться в ближайшие месяцы из-за выдачи кредитов на строительство дома, при этом стоимость залога в виде участка, на котором должен быть построен дом, будет сильно ниже суммы кредита от банка", — говорит юрист.
Как отмечает Уткин, история с просрочкой значительно проще. Если клиент банка несколько месяцев не выплачивает кредит, не запрашивал кредитных каникул, а коллекторские агентства не могут с ним договориться о возвращении в график платежей, банк может как в досудебном порядке, так и в судебном обязать заемщика вернуть не только тело долга, но и проценты, пени и штрафы досрочно.
"Самый простой способ этого избежать — поддерживать диалог с банком, в том числе и относительно возможной реструктуризации долга, если текущее состояние доходов домохозяйства не позволяет обслуживать кредит, ставший предметом спора между кредитором и заемщиком", — подытожил эксперт.
https://1prime.ru/exclusive/20220610/837133224.html