МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фактических оснований для досрочного истребования полной суммы кредита два — это либо нецелевое использование целевых средств, либо большие проблемы с просрочками по платежам. Как правило, оба этих основания прописываются в договорах при необходимости. И, разумеется, в любом случае это нанесет серьезный урон кредитной истории заемщика, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Шадаев оценил уровень кредитования IT-бизнеса в России

Нецелевое использование денежных средств проще всего, по его словам, описать на примере. "Заемщик взял кредит на квартиру, то есть оформил ипотеку, но де-факто пустил их в бизнес, уехал на отдых или совершил любую другую операцию, не связанную с покупкой недвижимости. Такие кейсы могут распространиться в ближайшие месяцы из-за выдачи кредитов на строительство дома, при этом стоимость залога в виде участка, на котором должен быть построен дом, будет сильно ниже суммы кредита от банка", — говорит юрист.

Как отмечает Уткин, история с просрочкой значительно проще. Если клиент банка несколько месяцев не выплачивает кредит, не запрашивал кредитных каникул, а коллекторские агентства не могут с ним договориться о возвращении в график платежей, банк может как в досудебном порядке, так и в судебном обязать заемщика вернуть не только тело долга, но и проценты, пени и штрафы досрочно.

"Самый простой способ этого избежать — поддерживать диалог с банком, в том числе и относительно возможной реструктуризации долга, если текущее состояние доходов домохозяйства не позволяет обслуживать кредит, ставший предметом спора между кредитором и заемщиком", — подытожил эксперт.