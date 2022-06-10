МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Между странами, как и между людьми, времена крепкой дружбы могут смениться войной. За последние 50 лет отношения между США и Китаем менялись до неузнаваемости: если в семидесятые годы прошлого века Вашингтон тяготел к Пекину, надеясь рассорить Мао Цзедуна с Советским Союзом, то в 21 веке, при правлении Трампа, Штаты объявили настоящую торговую войну Поднебесной, на поле боя которой пострадал не один десяток компаний как с одной, так и с другой стороны. О том, что лежит в основе конфликта двух ведущих экономик мира, можно ли ждать перемирия и как это сказывается на других игроках, в том числе России — в материале агентства "Прайм". Гегемон почуял угрозу: США ищут союзников для дружбы против Китая

А КИТАЙ-ТО ВЫРОС

По мнению опрошенных экспертов, существуют несколько фундаментальных претензий США к Китаю. Главная из них — слишком быстрый рост азиатского конкурента заокеанского гегемона. "Кроме того, перенос части производств в Китай ударил по рынку труда в США", — отметил советник генерального директора "Открытие Инвестиции" по макроэкономике Сергей Хестанов. Сильнее всего от "переселения заводов" пострадала нижняя прослойка среднего класса американцев.

Также Поднебесную обвиняют в недобросовестной конкуренции и краже интеллектуальной собственности. "Претензии заключаются в том, что к иностранным компаниям предъявлялись достаточно жесткие требования для входа на рынок Поднебесной, вплоть до раскрытия коммерческих продуктов и технологий, в то время как для китайских игроков аналогичных требований Запад не выдвигал", — пояснил аналитик "Фридом Финанс" Севак Араратян.

ДВА МИРА — ДВА ПУТИ

Эксперты напомнили, что рывок Китая начался в последней четверти ХХ века. Страна извлекла выгоду из главного на тот момент преимущества — гигантской массы дешевой рабочей силы. Глобальные корпорации ринулись открывать там производства. Поскольку им пришлось делиться технологиями, Китай смог нарастить интеллектуальный капитал, активно перекупая ключевых сотрудников. Параллельно рос финансовый капитал: компании привлекали серьезных инвесторов в свои бумаги за счет высокой доходности.

В том числе, благодаря такой политике Китай превратился в глобальную промышленную державу с крепкой производственной экономикой, мощной логистикой и развитыми инновационными технологиями. Поднебесной удалось занять второе место в мировой экономике (после США), потеснив тем самым Японию, считавшуюся долгое время интеллектуальным лидером.

США же напротив отказались от развития промышленности в пользу развития сферы финансовых рынков и экономики, основанной на знаниях. Доллару приготовиться: Китай начинает тихую трепку США

Фактически Штаты обеспечивали себе лидерство тем, что являлись крупнейшим держателем самых инновационных технологий и резервов центральных банков во всем мире, центром эмиссии денег, используемых для международных расчетов. "Международное разделение труда и концентрация капитала в Северной Америке долгое время являлись теми факторами, которые обеспечивали лидерство США на мировых рынках", — пояснил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

ТОВАРООБОРТ ПОССОРИЛ ИХ

Неудивительно, что экономические, торговые и геополитические интересы двух гигантов все сильнее противоречат друг другу. Характерный пример — перекос в товарообороте. Китай и США являются друг для друга вторыми по объему внешнеторговыми партнерами, в 2012 году объем товарооборота между ними достиг небывалого размера в 500 млрд долларов. Но проблема не в размере, а в долях. "Дефицит США в торговле с Китаем достиг в 2012 году небывалого высокого уровня в 315 млрд. долларов", — напомнил старший аналитик "Русс-Инвест" Роман Блинов.

На 2020 год Китай продавал США товаров и услуг в 3,5 раза больше, чем покупал. США такой расклад не устраивает, и они считают, что Китай может закупать гораздо больше. Торговое противостояние двух государств в результате бьет не только по ним, но и по третьим странам. В первую очередь страдают цепочки поставок, что приводит к удорожанию производственных связей, даже если исключить из уравнения последствия пандемии.

БИТВА ПОШЛИН

Стремясь уравновесить экспорт и импорт с Китаем экс-президент США Дональд Трамп начал вводить новые пошлины на китайскую продукцию, развязав торговую войну. Китай в ответ также принимал ряд решений, направленных на защиту интересов своих производителей. По мнению Араратяна, это противостояние в большей степени ударило по китайским технологическим компаниям. "Их лишили не только немалой доли западного рынка, но и доступа ко многим современным западным технологиям. Американские компании также пострадали, но не в той степени, как китайские", — рассказал он.

Тарифное давление со стороны США на производства в Китае хоть и несколько сократило темпы роста китайского экспорта, но пока не привело к каким-то фундаментальным результатам. Часть американского бизнеса начала переносить свои производства обратно на территорию США, но пока масштаб этого явления не слишком велик.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Еще один важный аспект, считает Блинов, заключается в страхе Белого дома перед Китаем как перед самым крупным держателем американского долга в небывалом для стран мира размере: по последним данным, более 1 трлн долларов. Несколько лет назад было еще больше, но КНР активно распродает американские бумаги.

"Страх перед своим должником — это очень сильный мотиватор для администрации Белого Дома", — считает эксперт.

Усугубляет ситуацию решение Запада во главе с США заморозить золотовалютные резервы России после начала спецоперации на Украине. Не стоит рассчитывать, что Пекин не обратил на этот сигнал внимание.

От всех внешнеторговых войн и введённых санкций, будь то односторонние или двухсторонние меры, страдают не только лица из санкционного списка. "Мир в текущих условиях крайне связан тесными узами, и это итоги так называемой мировой интеграции и глобализации. Мировая торговля с 2014 года живёт в условиях санкций и не надо говорить, что санкции появились в 2022 году", — напоминает Блинов.

МИР ИЛИ ПЕРЕМИРИЕ?

В оценке вероятности скорого мира между США и Китаем собеседники агентства разошлись.

Аналитик "Фридом Финанс" уверен, что контуры перемирия уже обозначены, хотя, вероятно, оно будет носить временный характер: США запустили процесс отмены таможенных пошлин по ряду товарных групп из Китая. Это было сделано с целью снизить инфляцию в стране и с ожиданиями того, с отменой ряда санкций цены на эти товары либо упадут, либо перестанут расти. Пока Европа загибается, США и Китай готовятся разорить друг друга

"Однако при любом раскладе бизнес из США не будет столь интенсивно инвестировать в экономику Китая и начнет направлять средства в более дешевые и понятные рынки юго-восточной Азии и Индии", — добавил экономист.

Перепелица, в свою очередь, считает, что перемирие возможно только при сохранении курса США на глобальный свободный рынок. "В текущих экономических условиях — высокий уровень инфляции, повышение ставок, высокий уровень безработицы, увеличение внешнего долга к ВВП, снижение ликвидности американского доллара вряд ли возможно в долгосрочной перспективе", — пояснил он свою позицию.

По прогнозу Хестанова, два гиганта смогут достичь компромисса. "Взаимная зависимость США и Китая велика. Поэтому каким бы ни были противоречия — компромисс почти неизбежен. Договорятся", — подытожил он.