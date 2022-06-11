МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством "Прайм" перечислил самые частые "летние" штрафы водителей. Эксперт рассказал, когда нужно продавать автомобиль

Превышение скорости. Изменение погодных условий, дорожное покрытие без льда, снега и реагентов провоцируют водителей на более энергичную скоростную езду. Большинство подобных нарушений фиксируется камерами видеофиксации и мобильными устройствами, говорит юрист.

Нарушение правил перевозки детей. Как правило, это отсутствие специализированного кресла (с 0 до 7 лет), бустера и/или пристегнутого ремня безопасности (с 7 до 11 лет). Штраф составляет 3 тысячи рублей.

Мойка транспортного средства в неустановленном месте. В летнее время автолюбители стараются сэкономить и помыть машину с использованием химических средств не на автомойке, а у водоема или на своем дачном участке. "Это нарушение грозит штрафом до 4 тысяч рублей, использование же химии добавит в доход регионального бюджета еще 5 тысяч рублей (даже если мойка происходит на своём участке, но химический раствор с грязью уходят в землю)", — поясняет Соловьев.

Заезд на автомобиле в лес, к реке, озеру или морю. Следует учитывать, что нарушением будет считаться заезд не просто в лесополосу или сам лес, а только в том случае, если он является заповедником, заказником, памятником природы или ботаническим садом. Юрист советует внимательно смотреть на объявления и вывески, чтобы не потерять от 3 до 4 тысяч рублей из своего бюджета. А вот за выезд на берег любого водоема может быть составлен административный протокол со штрафом в 4,5 тысяч рублей.

К слову, водоохранная зона у рек ручьев длиной до 10 км составляет не менее 50 метров, у рек протяженностью 10-50 км — не менее 100 метров, рек, протяженностью более 50 км, — 200 метров, а у морей — 500 метров.

Парковка на газоне. Как подчеркивает Соловьев, нормы, запрещающие стоянку в местах, где посажены зелёные насаждения, сегодня есть во многих региональных административных кодексах — эти статьи работают. И не только по жалобам бдительных жильцов или соседей. Региональные власти в летнее время периодически проводят соответствующие рейды, наказывая даже за стоянку на покрытых травой площадках у частных домов. Размер штрафа — "немаленький, как правило, от 3 до 5 тысяч рублей".

Также следует иметь в виду, что с 1 июня, если навигационная система входила в комплектацию автомобиля, она должна исправно работать — без сбоев и нареканий. Иначе инспектор вправе запретить эксплуатацию автомобиля. "Кроме того, ремни безопасности без автоматической затягивающей катушки попали под запрет. Штрафовать будут и за изношенный протектор шин, резину не по сезону и колёса с разными шинами на противоположных осях", — сказал эксперт.