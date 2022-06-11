МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Июнь — это основной месяц, когда стоит покупать черешню, именно в этот период она самая вкусная. Но для того, чтобы не разочароваться, важно правильно выбирать ягоду. Прежде всего, обратите внимание на внешний вид и запах. Не покупайте ягоду с незатянувшимися повреждениями, мягкую или мокрую, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина. Россиянам назвали популярные продукты, которые скоро подешевеют

"Прежде всего, обратите внимание на цвет: для разных сортов он свой, но в любом случае должен быть насыщенным. Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая", — советует она.

Если ягода в полимерной упаковке или пакете, то на ее поверхности не должно быть следов влаги — она может ускорить порчу и сократить срок хранения. У ягоды должна быть плодоножка — в этом случае она хранится дольше, а ее цвет подскажет, когда черешня была сорвана. Чем плодоножка темнее, тем больше времени прошло с момента сбора.

О свежести говорит блестящая поверхность плодов. Более сладкими сортами являются сорта с темно-вишневой окраской кожицы, они обладают насыщенным вкусом.

При покупке ягоды проверить ее качество можно только визуально или на запах. Нельзя покупать черешню с незатянувшимися повреждениями, с излишней влагой на поверхности плодов, мягкую.

Содержание пестицидов, радионуклидов или иных веществ, обладающих канцерогенной активностью, оценить можно только в лабораторных условиях. Например, пестициды определяют методом тонкослойной хроматографии.

При этом потребитель может попросить у продавца декларацию о соответствии на конкретную партию черешни. Она подтверждает факт проверки показателей безопасности черешни (пестициды, радионуклиды и др.) испытательной лабораторией/центром. Проверить подлинность декларации можно на сайте в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, заключила Махонина.