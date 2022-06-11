МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Две последние недели курс рубля вновь активно укрепляется, даже несмотря на то, что власти постепенно убирают факторы, которые ранее этому способствовали. Курс рубля по-прежнему определяется преимущественно состоянием торгового баланса, а ситуация здесь, по-видимому, принципиально не меняется — экспорт остается на весьма высоком уровне, хотя и начинает сокращаться. При этом импорт пока очень низкий, хотя и начинает восстановление. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Daily Express: план Джонсона отказаться от газа с треском провалился

Он также напомнил о неприятной новости для держателей валюты: некоторые крупные российские банки стали вводить отрицательные ставки и комиссии по валютным вкладам. Это может привести к сбросу валюты и перекладке сбережений в рубли, указал аналитик.

"Санкции ЕС против НРД стали сильным сигналом о том, сколь ненадежными теперь оказались безналичный доллар и евро внутри страны. Спрятать их негде, и в любой момент они могут быть заморожены. А с покупкой наличной валюты теперь тоже непросто", — объяснил Потавин. "Хранить валюту просто так, когда во всем мире дикая инфляция не имеет смысла. Поэтому компании, банки и физлица продолжат избавляться от валюты на своих счетах, поскольку способов выгодно сохранить осталось крайне мало. Ну, а что касается курса рубля, то от продажи валюты резидентам он еще больше укрепляется".

По мнению аналитика, вероятнее всего, до конца июня курс доллара будет торговаться в диапазоне 57-63 рублей, а курс евро останется в районе 59-66 рублей. Но ближе к концу года валютные курсы, видимо, будут выше текущих уровней, подытожил Потавин.