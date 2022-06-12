Москва, 12 июн — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Налаживание альтернативных каналов поставок в Россию товаров ушедших из страны западных брендов (так называемый "параллельный импорт") должно, по мнению авторов идеи, привести не только к насыщению рынка, но и к снижению цен. Но так ли это? Или же, несмотря на развитие параллельного импорта, ценники поползут вверх? Опрошенные агентством "Прайм" эксперты не придерживаются однозначного мнения. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ

Экономисты, считающие, что цены останутся на нынешнем уровне или даже вырастут, объясняют это, прежде всего, ростом издержек импортеров, которым приходится налаживать новые каналы поставок.

"Если теперь приходится закупать товары через новые рынки, и доставка их обходится дороже, то трудно сохранять старые цены", — убежден директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников считает, что затраты поставщиков выросли не только за счет протяженности обходных путей, дефицита контейнеров и топлива, но и за счет роста налогов и таможенных пошлин, а также зарплат. А вот кредиты в цене не упали: "Этот процесс только начат и до желаемых бизнесом порогов в 2 — 3% ставка вообще может не дойти". Единственное, по словам Черникова, что упало — это стоимость доллара. Вот только сами платежи теперь стоят дороже и проходят сложнее.

"Параллельный импорт — недешевое дело, ибо связан с риском и посредничеством", — пояснил агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

"В снижение цен в обозримой перспективе я не верю", — подчеркнул Чеглов. В условиях роста затрат на поиск контрагента, готового закупить и перепродать товар, производитель которого поддержал санкции против России, а также логиста, который помимо доставки возьмет на себя таможню и русификацию товара поставщик, по мнению эксперта, вынужден будет поднять цены.

ЦЕНЫ УПАДУТ

Есть и такое мнение, но эксперты, считающие, что ценники на товары параллельного импорта упадут, убеждены, что это произойдет не резко, а к осени.

"Параллельный импорт полноценно заработает к осени, тогда и следует ждать снижения цен", — считает экономист Егор Клопенко. По его словам, останутся "сложные группы товаров", например, автомобили, на которые и к осени снижение цен не будет существенным. Сохранится "наценка за риск", но она вряд ли будет превышать 20 — 30%.

Но остальные товары и услуги подешевеют хотя бы потому, что рост цен был вызван ажиотажем и спекуляцией на фоне исхода западных брендов. К тому же, по мнению Клопенко, параллельный импорт ускорит возвращение западных брендов в Россию. "Риски потерять рынок будут в большинстве случаев перевешивать лояльность к западной политической повестке", — считает он. Доллару приготовиться: Китай начинает тихую трепку США

С ним согласен специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов: "Де-факто после полноценного запуска поставок через параллельный импорт могут подешеветь чуть ли не все товары, которые последние несколько месяцев либо завозились в минимальном количестве, либо не завозились вообще". По его словам, речь пойдет о запчастях для автомобилей, причем не только легковых, но и коммерческих, особенно если речь о специфических поломках с теми деталями, которые крайне редко заказываются.

"Постепенно будет дешеветь сетевое оборудование, но здесь могут возникнуть большие проблемы с гарантийным обслуживанием и тем фактом, что оно может быть настроено под другое государство", — считает Оганезов. И пока Китай не начал компенсировать выход с российского рынка брендов типа Nokia или Ericsson, этот вопрос будет крайне актуален.

По его мнению, будут дешеветь стройматериалы и материалы для отделки, которые импортировались из Европы — от сантехники до плитки и мрамора.

А вот вернутся цены на докризисный уровень или нет, зависит, по мнению Оганезова, от ритейла, который может создавать искусственный дефицит товаров, а может и отказаться от такой стратегии.