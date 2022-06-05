МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Запчастей для ремонта автомобилей официальным сервисам пока хватает, однако поиск параллельных источников качественного импорта уже идет. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по сервису "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов. Владельцев новых автомобилей предупредили о неожиданной проблеме

"На текущий момент все бренды, с которыми мы сотрудничаем, поддерживают гарантийные обязательства в полном объеме", — заверил эксперт.

Сформированный запас запчастей и доступность на центральных складах автопроизводителей позволяют обслуживать автомобили, по словам Тимашова, в соответствии с действующим регламентом, используя оригинальные запчасти.

"Надежнее всего пользоваться услугами официального сервисного и гарантийного обслуживания, своевременно проходить плановое ТО", — посоветовал автоэксперт. Это не только поможет решить вопрос с проведением работ, но и обезопасит от дополнительных расходов из-за некачественного ремонта или запчастей и возможных последующих поломок. Доля гарантийных случаев в структуре дилерских ремонтов составляет от 10 до 40%.

Участники рынка ищут и альтернативу поставкам качественных запчастей.

"Сейчас большинство импортёров производят отгрузку запчастей с центрального склада. Послепродажная поддержка будет осуществляться также, как и раньше", — сказал Тимашов.

Причем это касается не только гарантии, но и проведения периодического сервисного обслуживания, интервалы которого автовладелец обязан соблюдать для сохранения гарантии производителя.