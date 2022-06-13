МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Ситуация на европейском рынке природного газа, все еще ключевом для России, снова осложнилась. На этот раз, впрочем, будет сложно обвинить в произошедшем "Газпром". Однако остановка в США предприятия, от работы которого зависела существенная доля европейского импорта, побудила специалистов в очередной раз задаться вопросом о перспективах "светлого энергетического будущего" Европы без российского газа.

АВАРИЯ

Остановка крупного американского терминала, Freeport LNG в Техасе, 68% продукта которого, по данным Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), отгружалось в предыдущие три месяца в Европу, закономерно привела к его очередному удорожанию в регионе. После произошедшего возгорания предприятие вернется в эксплуатацию в лучшем случае через три недели. И европейский рынок недосчитается не менее 10 партий сжиженного природного газа (СПГ). Эксперт рассказал, что будет с нефтяными котировками на следующей неделе

При этом простой может затянуться на "неопределенный период", допускают специалисты консалтинговой компании Evercore ISI Research. А это явно не лучшая перспектива для европейского рынка. Трубопроводные поставки сократились: на ключевых предприятиях в Норвегии проходят годовые ремонты, а импорт из России закономерно сократился из-за категорического отказа отдельных крупных потребителей оплачивать энергоноситель по новой схеме, предложенной президентом Владимиром Путиным и включающей открытие счета в "Газпромбанке".

НЕВАЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Авария на заводе Freeport, по подсчетам генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константина Симонова, лишила европейский рынок примерно 15-18% совокупного объема поставляемого природного газа, что достаточно ощутимо. Эксперт объяснил, чего ожидать от курса рубля на следующей неделе

"И так баланс не сходится, а тут еще и форс-мажор. Можно "назначить" любые показатели приемлемого уровня заполнения хранилищ к определенной дате — и 80, и 90 процентов", — иронизирует эксперт. Однако в реальности, в которой есть дефицит и нет альтернативных поставок из других регионов, в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы к началу нового отопительного сезона может оказаться меньше энергоносителя, чем годом ранее, когда чиновники в Брюсселе не ставили амбициозных задач перед странами объединения.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов соглашается, что с учетом сокращения поставок из России и жесткой конкуренции за СПГ с азиатскими покупателями заполнить европейские ПХГ до намеченных уровней будет проблематично.

"При сохранении текущей политической повестки в отношении энергетической отрасли следующий отопительный сезон может оказаться очень сложным для ЕС", — отмечает он.

НЕРЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА

Директор медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев считает, что ситуацию с запасами газа в Европе пока рано воспринимать как "газовый голод". "Все же пока серьезного дефицита в Европе не наблюдается, хотя газ сильно подорожал, — отмечает он. — Но текущая ситуация действительно, похоже, всерьез и надолго". Декларации о намерении отказаться от российских энергоносителей никуда не делись, а, значит, увеличения поставок со стороны "Газпрома" ожидать не приходится, констатирует специалист. "Увеличение поставок со стороны других производителей, будь то Алжир, США, Катар либо произойдет нескоро, либо неспособно повлиять на цену, если речь идет об СПГ, который заметно дороже трубопроводных объемов". Таким образом, платить за газ Европе придется значительно больше, чем раньше, резюмирует Коптев. Без газа, зато при деньгах: как европейцы заплатят за еду

Его коллега по ИртТЭК, эксперт Кирилл Родионов, уточняет: подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС по состоянию на 8 июня были заполнены на 50,5%, что выше аналогичного показателя годовой давности почти на 10 процентных пунктов (40,8%). "Необходимость сильнее опираться на импорт СПГ будет поддерживать цены", — полагает специалист. Так, в IV квартале 2021 года, когда поставки СПГ в ЕС выросли на 36% относительно октября — декабря предыдущего года (до 33 млрд кубометров в регазифицированном виде), а импорт в Китай, Японию, Южную Корею и Индию уменьшился на 5% (до 76 млрд кубометров).

"В свою очередь, конкуренция за поставщиков способствовала росту котировок", — напоминает Родионов. Если в III квартале 2021 года средняя цена газа на хабе TTF соответствовала 16,9 долларов за млн британских тепловых единиц (БТЕ), то в IV квартале — уже 32,2 долларов за млн БТЕ. "А по итогам первых пяти месяцев 2022 года средняя цена на TTF осталась почти на том же, беспрецедентно высоком уровне", — отмечает специалист.

Иными словами, стремление ускорить отказ от российского газа при условии увеличения закупок, к чему стремится объединенная Европа, в сложившейся ситуации может оказаться задачей нерешаемой. И в любом случае такая энергетическая политика будет неизбежно сопровождаться крайне неблагоприятной для европейских потребителей ценовой конъюнктурой.