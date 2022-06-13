МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Купить новую машину в России в мае 2022 года стало еще сложнее. В дилерских центрах — либо ограниченный ассортимент моделей в связи с решением многих автоконцернов приостановить работу в России, либо слишком долго ждать необходимую модель. Как рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, в связи с недоступностью приобретения новых иномарок снова начала набирать популярность схема ввоза иномарок из-за рубежа. Названы пять самых популярных штрафов у водителей летом

Физлица по-прежнему могут пригнать себе иномарку не дороже 50 тысяч евро, остальные попали под санкции. Сейчас в Европе можно найти отдельные экземпляры по ценам, которые были в России до февраля 2022 года, но большинство автомобилей уже подорожало на 5-10%, как и услуги автовоза", — объяснил автоэксперт.

В связи с этим, по его мнению, есть смысл пригонять из-за границы 3-5 летние авто — так, новые облагаются слишком высокими таможенными пошлинами, а более старые — подпадают под экологический налог.

"Прибавьте к этому стоимость утильсбора и установки ЭРЫ-ГЛОНАСС (минимум 700 тысяч рублей), транспортировки в РФ (около 200 тысяч рублей), а также комиссию посредников — профессиональных перегонщиков — в размере 8-10% от стоимости авто, если вы примете решение воспользоваться их услугами", — продолжает специалист.

В последние месяцы, по его словам, участились поставки в Россию машин из стран Ближнего Востока, но этим, в основном, занимаются "серые" дилеры. В Дубае, например, новые иномарки могут стоить на 20-30% дешевле, чем в России, но не все они адаптированы под российские условия эксплуатации.

Более того, по оценкам Мигаля, рынок в ОАЭ достаточно ограниченный, но при этом перспективный. Например, автосалоны практически не занимаются подержанными автомобилями, а сделка по трейд-ин у них заключается в течение нескольких дней.

Наиболее востребованы у россиян модели, которые обычно не поставляются в Россию, например, японский внедорожник Toyota 4Runner.

"При этом достаточно велик риск получить "кота в мешке" и потерять предоплату в размере полной стоимости автомобиля, если выбрать в качестве посредника недобросовестного дилера. Еще один риск — в недоукомплектованности моделей из Эмиратов традиционными "зимними опциями": увеличенный дорожный просвет и бачок омывателя, более мощная защита картера, особые пружины", — заключил автоэксперт.