МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Выбрать самую сладкую клубнику непросто — особенно если перед вами огромное разнообразие сортов этой летней ягоды, а запах буквально сводит с ума. Наиболее очевидный способ — попробовать ее на вкус, не отходя от прилавка, тем более, многие торговцы это позволяют и даже приветствуют. Однако с точки зрения гигиены такое решение весьма сомнительно. К счастью, есть и другие способы не ошибиться с выбором, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина. Во Франции готовятся ввести продуктовые карточки

"Сладкую клубнику выбрать по внешним признакам затруднительно. Разные сорта отличаются по сладости и интенсивности вкуса. Но было замечено, что клубника ярко-красного цвета слаще тёмноокрашенной", — указала она.

Кроме того, к выбранной вами ягоде стоит как следует принюхаться. Интенсивность аромата говорит о большей выраженности вкуса, такая клубника будет слаще клубники со слабым ароматом.

И, наконец, лучше выбирать отечественного производителя. По словам Махониной, российская клубника слаще и обладает более выраженным вкусом и ароматом, чем клубника из Египта, Сербии и других стран.