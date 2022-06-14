МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Международный сырьевой трейдер Trafigura объявил о намерении выйти из проекта "Восток Ойл". Компания покидает Россию, невзирая на многолетнее сотрудничество с "Роснефтью". Однако если будет решена проблема сбыта российской нефти, то "Роснефть" сможет успешно реализовать проект без иностранных партнеров. Кроме того, остается проект с их участием в Индии Nayara Energy.

MЕГАПРОЕКТ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

"Восток Ойл" — крупнейший проект по разработке 13 месторождений нефти и газа, расположенных на полуострове Таймыр, включая Западно-Иркинский участок, Ванкорский и Пайяхский кластеры. По официальным сообщениям "Роснефти", ресурсная база "Восток Ойл" превышает 6 миллиардов тонн легкой малосернистой нефти, поэтому проект может рассматриваться как крупнейший в мире. Качество нефти, которая будет добываться на месторождениях "Восток Ойл", очень высокое. По основным характеристикам она превосходит нефть эталонного сорта Brent. Вывозить добываемую нефть предполагается по Северному морскому пути как в западном, так и в восточном направлении через терминал "Бухта Север" вблизи поселка Диксон. Аналитики рассказали, может ли подешеветь ли газ в Европе

Реализация проекта подобного масштаба требует огромных средств, поэтому "Роснефть" пыталась привлечь стратегического инвестора — крупную нефтяную компанию, обладающую компетенцией и современными технологиями добычи нефти в условиях Крайнего Севера. Таким инвестором могла бы стать британская ВР — крупнейший иностранный акционер "Роснефти", но эта компания отказалась участвовать в проекте "Восток Ойл".

Руководство "Роснефти", прежде всего глава компании Игорь Сечин предпринимали титанические усилия, чтоб привлечь в проект крупных зарубежных инвесторов. По данным западных источников, возможность участия в "Восток Ойл" рассматривали индийские, японские и китайские инвесторы. В конце 2019 года представители правительства Индии сообщили о намерении стать участником проекта, чтобы обеспечить растущие потребности страны в энергоносителях на годы вперед.

Однако после обвала спроса на нефть и другие энергоносители во время пандемии коронавируса в 2020 году индийцы решили не торопиться инвестировать большие средства в добычу нефти на севере России. Даже сейчас в Индии "Восток Ойл" рассматривается как проект, сопряженный с большими рисками.

Не дождавшись стратегический инвесторов, "Роснефть" в 2020 году в одиночку приступила к разработке месторождений "Восток Ойл".

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НЕ ПОМЕХА ДЛЯ БИЗНЕСА

Но затем на приглашение "Роснефти" откликнулся швейцарский трейдер Trafigura. В конце 2020 года он приобрел 10% долю участия в "Восток Ойл". Сумма сделки не разглашалась, но по оценке экспертов она составила 7 миллиардов евро. Для покупки доли в проекте пришлось использовать в основном заемные средства. Для Trafigura не стали препятствием даже санкции Запада, введенные против Москвы после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Эксперт рассказал, что будет с нефтяными котировками на следующей неделе

Между "Роснефтью" и Trafigura давно сложились конструктивные отношения. Первую крупную сделку с "Роснефтью" Trafigura заключила в 2013 году. Трейдер предоставил "Роснефти" $1,5 миллиардов в счет будущих поставок нефти и нефтепродукты. Благодаря сотрудничеству с крупнейшей российской нефтяной компанией Trafigura стала вторым крупнейшим независимым трейдером энергоносителей. Сотрудничеству между двумя компаниями способствовали приятельские отношения, которые сложились между Игорем Сечиным и Джонатаном Коллеком, главой евразийского подразделения Trafigura.

Коллек — известная среди трейдеров личность. Он перешел в Trafigura после поглощения "Роснефтью" нефтяной компании ТНК-ВР, в которой Коллек занимал должность вице-президента по продажам.

Примеру Trafigura последовал Vitol — крупнейший независимый трейдер, который вместе с малоизвестной сингапурской компанией Merantile & Maritime Energy приобрел еще 5% акций "Восток Ойл" за $3,5 миллиарда.

Участие международных трейдеров помогло "Роснефти" обеспечить финансирование капитальных затрат и расходов на приобретение лицензий для проекта "Восток Ойл". Согласно отчетности компании, на эти цели в 2021 году было потрачено 231 миллиардов рублей — в 3,6 раза больше, чем годом ранее.

ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ НЕ ЖАЛКО

После начала специальной операции по денацификации Украины Trafigura объявила о сворачивании своей деятельности в России.

"Мы прекратим все закупки нефти у компании "Роснефть" до 15 мая. Кроме того, мы существенно сократим объемы закупок нефтепродуктов " Роснефти" к 15 мая. Приобретаться будут только объемы, необходимые для европейских потребителей", — заявили представители Trafigura. Без газа, зато при деньгах: как европейцы заплатят за еду

По сообщениям участников рынка, в начале июня Trafigura продолжала покупать российские нефтепродукты — в первую очередь востребованное на европейском рынке дизельное топливо.

В пятницу трейдер сообщил о выходе из проекта "Восток Ойл". Агентство Reuters сообщило, что Trafigura полностью списало инвестиции этот проект.

Глава Trafigura Джереми Веир заявил, что "всего 6% бизнеса компании приходилось на Россию", поэтому понесенные потери невелики. Он также сообщил о рекордной прибыли, полученной по результатам деятельности за шесть месяцев — с октября 2021 по март 2022 года. Чистая прибыль Trafigura за указанный период составила $2,7 млрд.

Веир лукавит, поскольку доля "бизнеса компании", которая приходится на Россию, должна была значительно возрасти после начала добычи в рамках проекта "Восток Ойл".

Согласно ранее озвученным "Роснефтью" планам, добыча в 2025 году составит 25 млн т, в 2027 году — 50 млн т, а к 2030 году увеличится до 115 млн т. Trafigura могла распоряжаться объемами в соответствии со своей долей участия.

Vitol также намерен прекратить закупки нефти и нефтепродуктов в России до конца 2022 года, но о выходе из "Восток Ойл" не объявлял.

Выход зарубежных партнеров затруднит реализацию такого масштабного проекта, как "Восток Ойл". Из-за намерения ЕС ввести эмбарго на покупку российской нефти через шесть месяцев реализация проекта может замедлится.

Однако "Роснефть" первой из российских компаний смогла перенаправить экспортные потоки с Запада на Юг и Восток. Основными покупателями российской нефти стали НПЗ Индии и Китая. Если проблема сбыта российской нефти будет решена, то "Роснефть" получит средства для успешной реализации проекта "Восток Ойл". Кроме того, компания всегда может рассчитывать на поддержку со стороны государства, учитывая важность проекта для России, как экспортера нефти.

СУДЬБА NAYARA ENERGY ПОД ВОПРОСОМ

Trafigura также является совладельцем Nayara Energy — индийской компании, основным акционером которой является "Роснефть". Российской компании принадлежит 49,13% акций, Тrafigura — 24,5%. В Индии Nayara Energy владеет НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн т/г, морским нефтеналивным терминалом и развитой сбытовой сетью — более, чем 5 тысяч АЗС.

После начала специальной операции на Украине Nayara Energy приобрела свыше 1,8 млн т нефти у "Роснефти" с большой скидкой, что позволило значительно повысить рентабельность переработки. Nayara Energy, как частная компания, может продавать нефтепродукты и на внутреннем рынке, и за рубежом. После введения антироссийских санкций, Nayara Energy значительно увеличила экспорт нефтепродуктов, в первую очередь на европейский рынок.

В конце прошлого года Trafigura хотела продать свою долю в Nayara Energy, но не смогла этого сделать. В этом году доходы индийской компании существенно выросли, и она стала очень привлекательным активом.

Объявив о выходе из "Восток Ойл", руководство Trafigura ничего не сообщило о Nayara Energy. Несмотря на "репутационные риски", трейдер может продолжить сотрудничество с "Роснефтью" в Индии, но только в том случае, если Nayara Energy останется высокодоходным предприятием вопреки американским санкциям.