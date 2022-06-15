МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рубль снова укрепляется: во вторник он достигал отметки в 56 рублей за доллар и 58 — за евро. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк рассказал агентству "Прайм", почему отмена ряда ограничений регулятором и даже резкое снижение ключевой ставки не заставили российскую валюту ослабеть. Урановый капкан: как Россия может "выключить" США

По мнению собеседника агентства, сейчас все еще сохраняется навес валютной выручки, а также сложности с наращиванием внутреннего спроса на валюту за счёт импорта.

"Импорт в апреле в годовом выражении упал примерно на 70% (оценка на базе косвенных данных, платежного баланса). Данных, позволяющих говорить об импорте за май, пока нет. Ожидаем, что он только начал восстанавливаться", — отметил эксперт.

В перспективе на ситуацию с избытком предложения иностранной валюты внутри страны значительно повлияет отмена требования о продаже валютной выручки экспортерами. В соответствии с Указом президента от 9 июня теперь размер доли валютной выручки, которую экспортеры должны будут продавать, начнет определять правительственная комиссия.

Однако решения комиссии пока не озвучены (снижение нормы конвертации валютной выручки в рубли в указе не обозначено), и рубль продолжает укрепляться.

"При этом для продолжения тенденции валютной паре нужно будет преодолеть два сильных психологических уровня — 55 и 50 рублей за доллар", — подчеркнул Миронюк.

Снятие остальных ограничений на валютные операции оказало незначительное влияние на курс. Так, увеличение периода продажи экспортной выручки до 120 дней лишь перераспределяет предложение валюты на более поздний срок и может стать фактором укрепления рубля летом и в начале осени.

Также произошло увеличение ежемесячного лимита на вывод валюты- до 150 тысяч долларов в месяц для физлиц, но при этом иностранные юридические лица до сих пор практически лишены возможности выводить валюту. А выводить рубли у них нет технической возможности. "Отмена запрета на покупку валюты с плечом с 1 июня на практике увеличит привлекательность валютного рынка, а соответственно его ликвидность, и в моменте усилит локальные тренды, но не приведет к смене глобального тренда", — отметил он.

В краткосрочной перспективе изменить тенденцию укрепления рубля может либо резкое снижение требований к продаже валютной выручки по решению правительственной комиссии, либо перезапуск бюджетного правила с выкупом валюты и конвертацией/покупкой активов "дружественных" или нейтральных стран. Традиционным фактором снижения предложения валюты на бирже станет окончание июньского налогового периода.