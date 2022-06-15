МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Проблемы с поставками газа, одновременно возникшие у ряда поставщиков, толкают цены вверх. Несмотря на то, что физического дефицита нет, риск остаться и без российского, и без американского газа для Европы растет, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Урановый капкан: как Россия может "выключить" США

Критической ситуацию в Европе назвать нельзя, но спрос на газ в мире увеличивается. Во-первых, Китай восстанавливается после пандемии, снимает ограничения, а это означает, что экономика начнет потреблять больше энергоресурсов, и та их часть, что во время локдауна уходила в Европу, будет востребована. Во-вторых, лето — традиционно высокий сезон энергопотребления за счет кондиционирования. Он еще только набирает обороты.

Производство газа при этом не растет, а, напротив, сокращается. В США взорвался завод по производству СПГ, в Австралии на плавучем СПГ-заводе Prelude LNG в ближайшие пару недель продлится забастовка. В Норвегии на крупных предприятиях начались плановые ремонты.

Кроме того, неопределенность возникает и с российской стороны: "Газпром" выполняет все заявки по суточной загрузке, но она в целом сокращается из-за уменьшения поставок по "Северному потоку" и ценах выше, чем на спотовых площадках. "Кто-то по политическим мотивам не хочет брать российский газ. Кто-то не хочет переходить на рублевую систему расчета, поэтому ежесуточный отбор не так уж велик.

"Через Украину тоже объем поставок ограничен: если раньше было 109,5 миллионов кубов в сутки, то сейчас как правило это уже 40-50 миллионов кубов. Украина отказывается исполнять поставки газа по ряду своих газопроводов, хотя это прописано в контракте", — напомнил Юшков.

Получается, что на полную мощность работает лишь "Турецкий поток", что сокращает для европейцев возможность полноценно получать российский газ.

Все это нервирует участников рынка и толкает цены вверх. Стоимость газа в Европе, не успев снизиться от 1000 долларов к 900 долларам за тысячу кубов, опять приближается к 1100 долларам. С учетом того, что физического дефицита газа пока нет, данный рост цен весьма негативен, заключил эксперт.