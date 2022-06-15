МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Предпосылок для укрепления американской валюты в настоящее время нет, но осенью на фоне восстановления импорта спрос на нее повысится. Возможен сильный скачок курса, Рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников. Урановый капкан: как Россия может "выключить" США

"Для населения доллар стал токсичным активом, и валютные депозиты прибыли не приносят. Этим летом доллары стали меньше покупать отдыхающие, при этом потоки валюты в страну поступают большие из-за роста цен на энергоносители. Российская нефть продаётся с ценовым дисконтом, но при этом цены на нефть находятся на многомесячных максимумах", — рассуждает он

Главным фактором, который не дает рублю ослабнуть, эксперт назвал разрыв логистических цепочек и уменьшившийся поток импорта. Если говорить простым языком, доллары просто не на что тратить. В апреле этого года импорт сократился на 60-70% в годовом исчислении. Это связано с тем, что импорт теперь пойдет с азиатских рынков, а на такую перестройку нужно время

"Думаю, что доллар летом будет удерживаться в коридоре 55-65. Возможно выпадение из этого коридора котировок, но на несколько дней. Осенью произойдёт постепенное восстановление импорта и спрос на доллар повысится. Доллар по 75 в конце года меня не удивит", — прогнозирует Верников.