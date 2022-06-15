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2022
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Предсказан курс доллара на конец года
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Предпосылок для укрепления американской валюты в настоящее время нет, но осенью на фоне восстановления импорта спрос на нее повысится. Возможен сильный... ПРАЙМ, 15.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Елена Гуринович
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Предпосылок для укрепления американской валюты в настоящее время нет, но осенью на фоне восстановления импорта спрос на нее повысится. Возможен сильный скачок курса, Рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.
"Для населения доллар стал токсичным активом, и валютные депозиты прибыли не приносят. Этим летом доллары стали меньше покупать отдыхающие, при этом потоки валюты в страну поступают большие из-за роста цен на энергоносители. Российская нефть продаётся с ценовым дисконтом, но при этом цены на нефть находятся на многомесячных максимумах", — рассуждает он
Главным фактором, который не дает рублю ослабнуть, эксперт назвал разрыв логистических цепочек и уменьшившийся поток импорта. Если говорить простым языком, доллары просто не на что тратить. В апреле этого года импорт сократился на 60-70% в годовом исчислении. Это связано с тем, что импорт теперь пойдет с азиатских рынков, а на такую перестройку нужно время
"Думаю, что доллар летом будет удерживаться в коридоре 55-65. Возможно выпадение из этого коридора котировок, но на несколько дней. Осенью произойдёт постепенное восстановление импорта и спрос на доллар повысится. Доллар по 75 в конце года меня не удивит", — прогнозирует Верников.