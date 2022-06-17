МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Условия работы европейской экономики меняются и далеко не в лучшую сторону. Одним из безусловных конкурентных преимуществ Европы была опора на ресурсную базу России: более трети европейского спроса на газ покрывалось поставками из РФ и они были достаточно дешёвыми по сравнению с поставками СПГ. Это толкало экономику вверх, но ситуация может измениться мгновенно, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Крах мирового порядка: зачем центробанки сметают золото

"Рост цен на газ в 3-4 раза уже ухудшает условия работы предприятий химической промышленности, да и всей экономики. В первую очередь, естественно, пострадает Германия, где уже появляются вопросы выживаемости целых отраслей. Зелёная энергетика не заменит базовое сырьё для химической промышленности, а также не является 100% надёжным", — рассуждает эксперт.

Он подчеркнул, что резервного запаса у зелёной энергетики нет: её топливом служит солнце и ветер. Соответственно, подорожание энергии приводит к потере конкурентных преимуществ европейского региона. По мнению эксперта, это конкурентное преимущество исчезает мгновенно. Уже сегодня ценовое давление приводит к тому, что европейская продукция теряет своего потребителя, если не является уникальной. Это будет заметно в ближайшие кварталы, а не годы.

"Естественно, Европа никуда не денется, но потеряет существенно в своей конкурентоспособности в сравнении с Америкой или Азией. Плюс к этому потеря обширного российского рынка вряд ли позитивно скажется на судьбе многих компаний. И, наконец, разыгравшаяся инфляция заставляет ЕЦБ начать цикл повышения ставки, а это означает удорожание кредитных денег", — пояснил Кочетков.

Мало того, что для многих предприятий обслуживание долга станет тяжелой задачей, так ещё можно ожидать очередного долгового кризиса периферийной Европы. Собеседник агентства напомнил, что 15 июня ЕЦБ даже собирал экстренное совещание, чтобы выработать решения по ситуации с ростом доходностей облигаций таких стран, как Италия и Испания.

"Энергетика — это основа экономики. Однако это далеко не единственная проблема Европы", — отметил собеседник.

Главной задачей капитализма является захват новых рынков. Соответственно, разрыв торговых отношений с РФ является прямым нарушением главного правила. То есть происходят два одновременных процесса — дорожает производство и сокращаются рынки сбыта. Плюс инфляция съедает накопления европейцев, что также негативно сказывается на потребительском рынке. Худшей комбинации для экономического спада в мирное время сложно придумать, отметил аналитик.

На вопрос о том, кто может стать для Европы драйвером роста экономики, Кочетков ответил, что других сильных игроков, кроме России и Германии, у региона просто нет.

"Есть некоторые шансы у Франции, где основная доля в энергетике принадлежит ядерным электростанциям. Однако налоговая система страны давно является тормозом для экономического развития. Поэтому шансов обойти Германию в экономическом плане не так много", — подытожил он.