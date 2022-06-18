МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ситуация с остановкой "Северного потока" никак не зависит от "Газпрома", поэтому он не предпринимает мер по ее устранению. Несогласованность санкционной политики Европы и Канады зависит не от России, поэтому мяч на стороне Запада — пусть сами с этим разбираются, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Поставки по "Северному потоку" 17 июня могут сохраниться на уровне четверга

По его словам, вывод агрегата из эксплуатации из-за санкций — не единоразовая история. "Все турбины являются продукцией компании Siemens, поэтому ситуация может повториться. У них у всех скоро будут заканчиваться межремонтные периоды, и они и дальше будут останавливаться, и останавливаться", — указал он.

В этой ситуации "Газпром" дает четкие сигналы Европе: вы должны раз и навсегда договориться с Канадой, чтобы вывести подобное оборудование из-под санкций против России, чтобы агрегаты могли чиниться в североамериканской стране и спокойно работал газопровод. Иначе "Северный поток" будет полностью перекрыт.

Самостоятельно решать эти проблемы "Газпром" не собирается, поскольку не он их создал. Siemens признает, что они взяли оборудование трубопровода на ремонт, но не учли — случайно или намеренно — законодательство Канады. Профилактический ремонт технически обоснован и необходим, поэтому никакой вины с российской стороны тут нет.

Ситуацию мог бы исправить запуск "Северного потока — 2", но это пока для Европы политически неприемлемый шаг. Это будет воспринято как уступки России, хотя было бы выходом из ситуации, рассуждает эксперт.

Он напомнил, что из-за аварии на американском СПГ-заводе в Техасе, который на три месяца выведен из строя, остановились поставки в Европу танкерами. Чем меньше газа пойдет через "Северный поток", тем хуже будет ситуация. Европа не сможет нормально готовиться к отопительному сезону, компании начнут распечатывать свежие запасы, а это уже риск для нормального прохождения зимы. Рост цены газа на спотовых рынках в таких условиях "Газпрому" выгоден, а значит и торопиться некуда, заключил эксперт.