МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Прием поливитаминных комплексов или отдельных витаминов без контроля врача может привести к гипервитаминозу — состоянию, при котором концентрация витаминов настолько велика, что может обернуться токсическим эффектом для организма. Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-эндокринолог Клиники Медси на Ленинском проспекте Евгения Ниценко. Российские ученые научили ИИ подбирать косметику и витамины

"Необходимо также учитывать и взаимодействие витаминов друг с другом, а также с приемом пищи. Так, жирорастворимый витамины (A, D, E) рекомендуется принимать во время или после еды, а водорастворимые (витамины группы В, витамин С, витамин РР) до еды. Следует помнить, что железо лучше принимать совместно с витамином С, а кальций желательно пить вместе с витамином D", — говорит врач.

Если вас беспокоит состояние ваших волос, кожи и ногтей, Ниценко советует обратиться за консультацией к дерматологу. Потускнение и потеря блеска волос, расслоение и секущиеся кончики, сухость кожи головы и даже выпадение волос являются симптомами нехватки важнейших элементов.

По словам эндокринолога, особенно важны для роста волос витамины групп В, А, Е, Д. Для полноценного функционирования волосяных луковиц необходимы также микроэлементы — железо, фтор, кремний, цинк, медь, селен, хром, литий, кобальт. Витамины А и Д вместе с цинком необходимы для развития новых здоровых волос, витамин В12 и железо — для образования эритроцитов, которые являются переносчиками кислорода, в том числе и к волосяным фолликулам.

Витамин А (ретинол) регулирует работу сальных желез, предотвращает сечение, дарит блеск и восстанавливает повреждённую структуру волос. "Этого вещества много в лососе, печени, яйцах, сливочном масле, моркови, тыкве, брокколи, авокадо и т.д. Оно накапливается в организме, поэтому переизбыток может навредить и привести к выпадению волос", — предупреждает эндокринолог.

Витамин С участвует в синтезе коллагена, улучшает тонус капилляров. Много витамина С содержится в цитрусовых, ананасах, шиповнике, сладком перце, смородине, петрушке, капусте.

Витамины В12 и В9 (фолиевая кислота) способствуют усвоению железа. Появление продольных темных полос, а также истончение и ломкость ногтей может, по словам эксперта, говорить о недостатке этих витаминов в организме.

К продуктам, богатым витамином В12 относятся: печень, рыба и морепродукты, говядина, злаки, молочные продукты и яйца. Источником витамина В9 являются чечевица, горох, шпинат, авокадо, брокколи, манго, салат, кукуруза, апельсины.

"Только врач может связать все симптомы воедино и заподозрить дефицит того или иного витамина и микроэлемента, назначить обследование и лечение", — объясняет Ниценко. — "Никогда не принимайте длительно и бесконтрольно поливитаминный комплекс или отдельные витамины. Помните, что самое главное — это правильное и разнообразное питание".