МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Сейчас во всем мире есть проблема передозировки витаминосодержащих препаратов, особенно в питании детей, врачи-диетологи, эндокринологи и другие специалисты считают сложившуюся ситуацию тяжелой. В беседе с агентством "Прайм" врач, руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова назвала витамины, передозировка которых чревата самыми серьезными проблемами со здоровьем. Эксперт рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает

В мире производится много качественных витаминных препаратов с высокой (а иногда и очень высокой) дозировкой действующего вещества. "Изначальная цель таких препаратов — компенсировать дефицит витаминов. Но такие препараты продаются без рецепта и, по сути, никакого медицинского контроля за их приемом не осуществляется. Люди, используя витамины, думают, что это полезно, но это не так. Бесконтрольный прием витаминных препаратов несет в себе определенные риски", — предупреждает врач.

Существует два типа витаминных препаратов — поливитаминные и моновитаминные. Первая группа часто более безопасна, так как сбалансирована по составу. Наиболее опасны моновитамины, и именно они сейчас "в моде". Люди покупают и употребляют их по советам различных интернет-специалистов, без обследования и консультаций специалистов.

"Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они быстро и хорошо всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки — это передозировки витамином А и витамином Д. Отмечу, что оба эти витамина нужны организму, но несут опасность при бесконтрольном их потреблении", — пояснила Бронникова.

При необоснованном употреблении больших доз витамина Д — а именно он участвует в процессе усвоения кальция организмом — может возникнуть гиперкальциноз (избыток кальция). "Это крайне неприятный эффект, которого лучше избегать. Особенно это опасно при беременности, и не стоит забывать, что кальций — это витамин, который ведет себя как гормон. Особо опасен такой препарат для людей с проблемами с желчным пузырем, нарушениями микрофлоры кишечника, воспалительными заболеваниями кишечника и т.д. В качестве последствий гиперкальциноза собеседница агентства назвала выпадение волос и повышение риска рака легких у курящих людей.

"При избытке кальция в организме возникают проблемы с ЖКТ (тошнота, рвота, синдромы дерматологического характера — раздражения на коже, сыпь и т.д.). И эти симптомы могут быть определены как аллергия или желудочный грипп, хотя причина таких проявлений будет совершенно другой", — предупредила она. Биолог рассказала, сколько россиян испытывают недостаток витаминов

Что касается витамина А, то его употребление в огромных дозах может вызвать нарушения зрения, работы почек и сердца.

"Нельзя говорить о том, что гипервитаминоз смертельно опасен, это не так. Но, если у человека есть сопутствующие заболевания органов, на которые напрямую влияет передозировка витаминов, то это может привести к нарушениям работы органа и состояние здоровья человека значительно ухудшится", — подытожила специалист.