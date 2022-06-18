МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Чрезмерное воздействие солнечных лучей может привести к различным, в том числе опасным последствиям для здоровья. Речь идет не только о солнечных ожогах, пигментации и ускоренном старении кожи, но и самом агрессивном раке кожи — меланоме. И хотя точная причина возникновения заболевания до сих пор не известна, доказано, что воздействие ультрафиолетового излучения повышает вероятность ее развития. Об этом рассказывает агентству "Прайм" главный онколог "СМ-Клиника", д. м. н., профессор Александр Серяков. Ростуризм спрогнозировал доход от иностранных туристов в 2022 году

По его словам, меланома встречается достаточно редко — в 4% случаев среди всех видов рака кожи. Средний возраст заболеваемости — 63 года. "Тем не менее, важно знать и придерживаться определенных правил пребывания на открытом солнце. Особенно людям со светлой кожей, которые наиболее подвержены солнечным ожогам", — отмечает врач.

Прежде всего, старайтесь избегать нахождения под открытым солнцем с 10:00 до 16:00, когда оно наиболее активно. Используйте солнцезащитный крем с SPF не меньше 30 и широким спектром защиты (от UVA- и UVB-лучей). Крем наносится на кожу за полчаса до выхода на солнце и обновляется каждые 2-3 часа. Не стоит забывать про головные уборы.

"Важно отметить, что людям с выявленной меланомой запрещается находиться под солнцем без одежды, закрывающей открытые участки тела", — указывает онколог.

Также Серяков рекомендует отказаться от посещения соляриев и быть внимательным к себе, регулярно проверяя себя на предмет развития меланомы. Ее основной признак — возникновение новой родинки. "В большинстве случаев такая родинка неправильной формы и неоднородного цвета. Обычно она не возникает в областях, которые защищены от солнца — на ягодицах и коже головы. Чаще всего меланому находят на спине у мужчин и на ногах у женщин. В редких случаях может встречаться не только на коже, но и на слизистых глаз, ЖКТ, половых органов, носа, а также оболочках головного и спинного мозга", — сказал онколог.