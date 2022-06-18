МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. В рамках прошедшей недели пара доллар/рубль консолидировалась у многолетних минимумов в диапазоне 55,8 —57 рублей. При этом американская валюта несколько раз предпринимала попытки перехода к росту и закрепления над верхней границей данного коридора, что дало бы сигнал к полноценному восстановлению. Однако удержать позиции выше данной отметки не получилось, в результате чего основным сценарием остается дальнейшее снижение доллара. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Эксперт обозначил единственный способ ослабить курс рубля

Эксперт полагает, что предстоящая неделя пройдет под знаком повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Он объяснил, что в преддверии налоговых выплат, пик которых приходится на 27 июня, они будут предъявлять спрос на рублевую ликвидность для создания резервов в национальной валюте, которые в дальнейшем будут направлены на налоги.

"В результате, пара доллар/рубль может оказаться под давлением, что приведет к обновлению многолетних минимумов и уходу американской валюты ниже 55 рублей. Это также связано с сохранением низкого спроса на валюту как со стороны импортеров, так и со стороны населения", отметил Зварич.

Эксперт добавил, что, даже несмотря на отмену обязательной продажи валютной выручки экспортерами, им все равно приходится обменивать валюту на рубли для покрытия внутренних расходов — выплаты зарплат, оплаты закупок и так далее. В результате, по мнению Зварича, снятие ограничений не оказало сильного влияния на динамику рубля.

При этом, по мнению аналитика, в среднесрочной перспективе риски ослабления рубля возрастают. Движущим фактором здесь станет активизация импорта в следствии обновления цепочек поставок, что приведет к росту спроса на валюту.

"В этом случае пара доллар/рубль до конца года может постепенно сдвигаться к диапазону 70-75 рублей", резюмировал Зварич.