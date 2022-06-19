МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Европа превратилась в генератор глобальной инфляции, которая затем распространяется на другие страны и задает темп мировому росту цен. Поэтому регион наиболее сильно пострадает от введенных против России санкций. Вероятность экономического краха и в конечном итоге развала Евросоюза весьма велика, рассказал агентству "Прайм" экономист Василий Колташов. Эксперт объяснил, почему Европа не сможет уйти от российского газа

"Европе стоило бы после начала украинского кризиса всячески избегать столкновения с Россией, держать дистанцию и ничего кроме дурацких персональных санкций на покупку чиновниками товаров на торговых улицах Парижа не вводить. Тогда текущие кризисные явления в экономике удалось бы сдерживать неопределенно долго", — уверен он.

Теперь же, из-за безграмотности и бездействия западной интеллектуальной элиты европейские политики раскрутили санкционный маховик так, что снести может всех. Ошибки, которые спровоцировали нынешние масштабные грандиозные события, делают распад Евросоюза более чем логичным завершением, полагает аналитик. США "душат" европейцев, а те и рады: "Газпрому" есть над чем подумать

"На фоне бездумного отказа от российских нефти и газа вся европейская продукция — обработка, машиностроение и т.п. — станет слишком дорогой и неконкурентоспособной. Инфляция набирает обороты, разрушение среднего класса только началось, нефть пока поступает, а компании, в том числе, химические, уже хоронят себя", — привел он пример.

Это приведет к деградации европейской экономики, безработице, обнищанию, социальным взрывам, и, как следствие, к распаду блока. Все начнется с восточной части, где народ наиболее беден. В результате "цветных революций наоборот" часть ЕС может отойти к ЕАЭС и уже в его составе развивать экономику. Остальные либо переформатируют то, что осталось, либо будут цепляться на "единство и целостность" ЕС. В последнем случае они нанесут своей экономике колоссальный ущерб, подытожил Колташов.