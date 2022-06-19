МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Середина лета — привычный для многих сезон распродаж. Порадуют ли в этом году россиян скидками отечественные ретейлеры? С таким вопросом к экспертам обратились журналисты агентства "Прайм". Названа страна, где отели предлагают скидки туристам из России

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

В обстановке ухода из России целого ряда брендов летние скидки воспринимаются, как нечто неординарное, хотя это рядовое ежегодное событие, напомнил агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований Николай Переславский.

По его мнению, уход ряда западных компаний с российского рынка не является проблемой для их российских конкурентов, спрос на товары которых только вырос.

"Причем это работает во всех сферах продаж, как в одежде, так и в бытовой технике", — уточнил Переславский.

По его мнению, на какие-то товары по параллельному импорту цены вполне могут быть и ниже, чем в России до кризиса, на какие-то они могут взлететь и двукратно, особенно если это дефицитные позиции и добыть их довольно проблематично.

ДВА ТИПА СКИДОК

"Мы видим, как тот или иной магазин "утопает" в объявлениях желтого цвета "sale". Дело завершается распродажей товара практически по цене закупки, увеличенной на затраты по доставке", — уточняет профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

В сегменте продаж одежды и обуви, по его словам, давно сложилась технология, согласно которой поступившая новая коллекция изначально ставится на продажу по сознательно завышенной цене (насколько позволяют цены прямых конкурентов и "амбиции" товарных брендов).

Потом для стимулирования спроса ритейлеры практикуют скидки, размер которых растет по мере "устаревания" коллекции или приближения нового сезона.

Второй механизм организации продаж, по его мнению, свойствен розничным торговым сетям, как продовольственной специализации, так и занятым в сегментах электроники, бытовой техники, товаров для дома, аптечного бизнеса и отчасти, торгующим строительными материалами. Его можно обозначить как "системное промо".

"Снижение цены тут практикуется на ограниченное время, одну, две недели, месяц. Задача ритейлера — привлечь внимание к тому или иному товару, стимулировать спрос на него, дать возможность покупателю вспомнить о нем и "полюбить" товар с тем, чтобы далее покупать по базовой цене", — убежден Чеглов. IKEA организует распродажу товаров с российских складов

Такие скидки организуются на постоянной основе, с ротацией ассортимента и призваны охватить все разделы товаров, которые магазины предлагают. То есть поддержать спрос на весь ассортимент товаров.

СКИДКИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Есть эксперты, убежденные в том, что реальные скидки появятся в России не раньше осени.

"На многие импортные санкционные товары не в полной мере еще заработали обходные схемы, не оптимизирована логистика, параллельный импорт", — считает заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов.

"Если и будут скидки на сезонные товары, то это коснется, в первую очередь, одежды и инветаря для отдыха", — считает он. Но к сентябрю уж точно по многим потребительским товарам в большем объёме заработает импортозамещение и импорт из дружественных стран.

Ведь многие иностранные компании приостановили свою деятельность, другие остаются в России. По таким товарным группам как строительные материалы, мебель, товары для сада и огорода происходит форсированное замещение иностранных производителей российскими. Много можно ожидать от поставок из стран ЕАЭС, Китая, Турции, Вьетнама и других. "Но относительная ясность наступит к осени и по этим макроэкономическим сюжетам, так что тогда и можно ожидать сезона скидок", — не сомневается Зобов.