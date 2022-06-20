МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В ходе прошедшего на прошлой неделе ПМЭФ было заявлено о серьезных планах по увеличению производства и экспорта российского СПГ. Вопрос немаловажный, учитывая текущую экономическую ситуацию, требующую нетривиальных решений.

БОЛЬШЕ СПГ

Россия может увеличить мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) до 100 млн тонн в год, заявил вице-премьер страны Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня.

Он отметил, что в настоящее время этот показатель составляет 30 млн тонн, но есть "решения от компаний", которые позволят увеличить выпуск этого продукта в ближайшие несколько лет примерно на 34 млн тонн в рамках программы по ускорению импортозамещения. Предсказано скорое начало нового взлета цен на газ

При этом Россия, как указал вице-премьер, могла бы увеличить экспорт СПГ в те страны, в которых будет расти потребление природного газа.

А первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин заверил, что новые российские проекты в данному сегменте могут быть запущены не более, чем на один-два года изначально намеченных сроков.

В свою очередь, Леонид Михельсон, председатель правления компании "Новатэк", являющейся ключевым российским поставщиком СПГ, заявил в ходе ПМЭФ, что ускорение организации производства импортозамещающей продукции для производства этого продукта требует активной государственной поддержки. Так, объем необходимого финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в рамках импортозамещения он оценил в 24 млрд рублей.

Михельсон выразил уверенность, что в ближайшие годы начнется ускоренный ввод новых проектов в сегменте СПГ в связи с ростом цен на мировом рынке, и "окно возможностей" для реализации российских объемов "будет уменьшаться". А отсутствие любого критически важного оборудования делает ввод в эксплуатацию соответствующих проектов невозможным.

БОРЬБА КОНЦЕПЦИЙ

"Надо сказать, что в течение многих лет в России шла борьба концепций восприятия будущего мирового рынка газа, — напоминает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — Была так называемая "партия СПГ" которая утверждала, что СПГ — это будущее рынка, что надо этим заниматься. Соответствующие проекты получили колоссальные льготы и привилегии. Известный случай: завод "Ямал СПГ" был построен с большими налоговыми льготами, с поддержкой из ФНБ".

Государство, как отмечает эксперт, взяло на себя огромные расходы, в том числе — на строительство ледоколов, инфраструктуры.

"И это рассматривалось как важная часть "прыжка" в "газовое будущее", а "Газпром" со своими трубами воспринимался как этакая архаичная компания", — говорит Симонов.

Хотя и госконцерн тоже стал заниматься этим направлением, уточняет он. Достаточно вспомнить проект создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги (Ленинградская область).

"На самом деле, эта тема с 2014 года включала вопрос относительно вероятных санкций, — напоминает глава ФНЭБ. — Было подозрение, что введут рестрикции, из-за которых производить СПГ самостоятельно мы не сможем. Этот вопрос задавался". Но главный вопрос — насколько рентабелен СПГ по отношению к трубопроводному энергоносителю, отмечает Симонов. С экспорта СПГ, к примеру, не платится экспортная пошлина, напоминает он. "Сейчас, правда, говорят: был бы у нас СПГ — мы бы его направляли, как нефть, на другие рынки, — говорит он. — Но вопрос: а почему у нас нет СПГ? Как мы будем производить 100, 120, а тем более 140 млн тонн в год? Какие будут технологические решения?"

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Проблему Симонов видит в том, что в "досанкционный" период в этом сегменте все делалось "как удобно": после получения государственных льгот за рубежом заказывались инжиниринг и оборудование. "Все услуги оказывали иностранцы, крупнейшие поставщики — зарубежные, — указывает эксперт. — Можно посмотреть на "Ямал СПГ", чтобы понять, сколько там российского. Все крупнейшие поставщики этого проекта — иностранные. На "Ямал СПГ 2" — примерно такая же картина". А чем ответят русские? США придумали хитрый план по ослаблению Китая

Это было удобно, делает вывод специалист. "Льготы от государства большие, а российские поставщики — проблемные", — перечисляет он. И такую позицию можно было понять. Так, глава "Новатэка" Леонид Михельсон в прошлом году, рассказывая про ситуацию с российской технологией "Арктический каскад", жаловался, что все поставщики оборудования подвели, напоминает Симонов.

"Ясно, что для российских поставщиков эти технологии — новые, с ними "возиться" надо, мучиться, — говорит эксперт. — Конечно, проще договориться с теми же итальянцами, взять у них турбины, инженерные решения". Так проще, признает он. Однако сейчас Baker Hughes, к примеру, отказалась поставлять в Россию оставшиеся три турбины, указывает глава ФНЭБ.

РЕШЕНИЯ

Главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин отмечает, что сейчас наблюдается фактическая заморозка новых проектов в сегменте СПГ на неопределенный срок. "Выход — либо создание своих технологий, НИОКР, о чем говорит Михельсон, либо привлечение партнеров, которых не остановит риск вторичных санкций США, — считает эксперт. — На первое уйдут годы. Поэтому интерес Saudi Aramco может дать шанс на относительно скорую реализацию "Арктик СПГ 2". Компания и раньше интересовалась проектом, напоминает Кокин. "Просто условия вхождения, видимо, ее не удовлетворяли", — допускает он.

Однако проблема не ограничивается проектом "Арктик СПГ 2", указывает гендиректор ФНЭБ.

"Что сейчас должно измениться, чтобы мы смогли поставлять больше СПГ? Комплекс мы можем сделать под ключ с инжинирингом? Сложновато", — иронизирует Симонов.

Конечно, СПГ — важная составляющая развития, соглашается специалист. Но если это опять будет корпоративным проектом отдельных игроков, суть которого сведется просто к нескончаемой выдаче государственных льгот, то сложно будет рассчитывать на успех, считает он. "Мне кажется, отечественное производство СПГ должно стать общегосударственной идеей, — рассуждает эксперт. — Я понимаю, что это не может быть сугубо "корпоративной историей", учитывая ситуацию, когда без трех турбин не может быть запущен выполненный на 90 процентов проект".

То есть Симонов предлагает кардинально изменить подход к проектам в сфере производства СПГ, сделав его общенациональной энергетической программой.

"Необходимо не просто деньги найти и выделить. Свои задачи должны быть в рамках этой программы создания общенациональной технологии создания крупнотоннажных производств СПГ у "Газпрома", у "Новатэка", — считает он. — А минэнерго должен выступить в роли организатора". Но вначале необходимо проанализировать допущенные ранее в этой области ошибки, ни в коем случае не уповая на иностранных консультантов, резюмирует специалист.