Москва, 21 июня — ПРАЙМ. Есть несколько способов "заработать" на отпускных. Так, шансы получить на отдых деньги возрастут, если вам выплачивали премии в течение последнего календарного года. А если вам за этот же период повысили зарплату, то выгодно будет пойти в отпуск в осенние и зимние месяцы, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Врач объяснил, как правильно собрать аптечку в отпуск

Расчет отпускных, как напоминает эксперт, регулируется статьей 139 Трудового кодекса России и Положением об особенностях порядка исчисления средней зарплаты, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".

Для точного понимания размера отпускных необходимо рассчитать средний дневной заработок. То есть общую сумму дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце без учета федеральных праздников). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска.

"Поэтому если гражданину был произведен перерасчет заработной платы в сторону ее уменьшения, то с отпуском временить не стоит, — советует юрист. — И наоборот: при увеличении зарплаты выгодно будет пойти в отпуск в осенние или даже зимние месяцы, ведь размер отпускных зависит от официального дохода за последние 12 месяцев".

Кроме того, увеличить отпускные можно и за счет получения в течение последнего календарного года премий. Они также войдут в расчет среднего дневного заработка и увеличат его размер, что в итоге, по словам Соловьева, "положительно скажется и на отпускных". К выплатам, не учитываемым при расчете среднего заработка, относятся материальная помощь, оплата обучения, путевок. То есть выплаты социального характера, не предусмотренные системой оплаты труда.

"Следует учитывать, что невыгодно захватывать отпуском официальные праздники. Они увеличивают продолжительность отдыха, но в расчет отпускных не включаются", — предупреждает эксперт.

При этом важно помнить, что отпускные должны быть выплачены не позже чем за три дня до отпуска. Если день выплаты приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то она осуществляется в предыдущий рабочий день.