МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Доллар к концу июня может упасть до уровней 50-52 рубля. Об этом рассказал "Прайму" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Курс фунта усилил снижение к доллару

Базовыми с точки зрения укрепления рубля выступают несколько факторов, отмечает он. Во-первых, продолжается реализация экспортерами валютной выручки в большом объеме при ослабленном спросе на иностранную валюту и медленных темпах восстановления импорта. Минфин оценивает избыточное предложение валюты на рынке в 130 млрд. долларов. Во-вторых, продолжает Бахтин, сохраняются высокие уровни цен на экспортируемые Россией товары, прежде всего нефть и природный газ. И здесь эксперт подчеркивает, что большинство европейских компаний все же перешли на предложенную Москвой схему оплаты "голубого топлива", предусматривающую открытие счета в российском банке. Наконец, в-третьих, интерес к покупке долларов ослаб на фоне санкционных рисков и соответствующего новостного фона, указывает инвестиционный стратег. Одним из таких сигналов он считает недавнее решение Мосбиржи о приостановке торгов швейцарским франком.

Бахтин отмечает, что локальным фактором укрепления рубля выступает налоговый период, пик которого придется на 27 июня.

"Объем налоговых выплат за первый месяц лета оценивается в 1,3 трлн рублей, что примерно на треть превышает майский показатель, — рассуждает он. — При относительно невысоких оборотах валютного рынка этот фактор гораздо более значимо сказывается на курсе, чем ранее. Кроме того, отечественные компании могут заранее накапливать рублевую ликвидность для выплаты дивидендов за 2021 год".

По мнению инвестстратега, смена тренда возможна ближе к середине лета. Чем крепче рубль, тем выше риски для доходов экспортеров и наполняемости бюджета. Бахтин также добавляет, что чрезмерно сильный рубль сдерживает рост акций экспортеров, которые занимают более 60% в индексе Мосбиржи. А значит, вероятнее всего, финансовые власти продолжат искать варианты для выравнивания баланса на валютном рынке, резюмирует он.