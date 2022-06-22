МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Самарская область благодаря заключенным соглашениям и проведенным переговорам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) привлекла более 70 миллиардов рублей. Такие данные озвучили в региональном минэкономразвития. В правительстве отмечают, что это не только инвестиции, но и новые рабочие места, развитие инфраструктуры и поддержка социальной сферы в интересах жителей региона.



Многомиллиардные инвестиции

Одной из значимых для региона договоренностей в рамках ПМЭФ стало соглашение между правительством Самарской области и ПАО "Новатэк". В рамках подписанного документа крупнейший производитель природного газа в России планирует инвестировать около 2 миллиардов рублей в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории особой экономической зоны "Тольятти". Покупатели СПГ снова говорят о долгосрочных договорах, заявили в "Новатэке"

Подписи под соглашением поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления компании Леонид Михельсон. По словам Азарова, документ даст возможность для дальнейшего перехода на сжиженный природный газ транспортных средств, поспособствует развитию отечественного автопрома. "Эта тема была затронута в ходе обсуждения на совещании по развитию автопрома, которое проводил президент Владимир Владимирович Путин. И здесь мы опережаем многие регионы", — отметил Азаров.

"Мы продолжим строить заправочные станции, чтобы постепенно переводить автолюбителей и общественный транспорт на сжиженный природный газ, что в конечном счете окажет существенное влияние на улучшение экологической ситуации", — добавил Михельсон.

Соглашение с "Новатэком" также предусматривает реализацию совместных социокультурных проектов на территории Самарской области, в частности, поддержку образования и спорта, строительство здания театра "Грань" в Новокуйбышевске.

Еще одно важное соглашение для Самарской области было подписано на ПМЭФ с ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ), одним из ведущих производителей минеральных удобрений в России. В частности, с акционером предприятия — группой "Уралхим" достигнута договоренность об инвестициях в тольяттинский завод объемом около 30 миллиардов рублей. Кроме того, ТОАЗ берет на себя обязательства по поддержке социальных проектов, участию в социально-экономическом развитии Тольятти и всей Самарской области.

С группой "Ренова" правительство региона договорилось о том, что в крупнейших городах — Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске — будет проведена модернизация коммунальной инфраструктуры. "Проговорили с инвестором горизонт инвестиционного планирования до 2035 года. Это уже сотни миллиардов рублей", — рассказал Азаров. РЖД привлекли кредитную линию ВТБ на модернизацию инфраструктуры

Новые проекты

В рамках работы на ПМЭФ Самарской области также удалось привлечь средства на строительство новых школ. Так, компания "ПроШкола" поможет возвести 3 новых образовательных учреждения в Самаре, Тольятти и Волжском районе. С компанией "Феррони", которая создала на тольяттинском предприятии по производству дверей 2 тысячи рабочих мест, подписано дополнительное соглашение о строительстве новой школы в городе. Инвестор вложит в проект более 400 миллионов рублей. Кроме того, регион закрепил договоренности с ВЭБ по созданию межвузовского международного кампуса. Объем инвестиций, предварительно, составит более 26 миллиардов рублей, заявка Самарской области уже прошла первый этап согласования.

Кроме того, на форуме состоялись встречи самарских чиновников с тремя крупнейшими российскими застройщиками, на которых стороны обсудили комплексные проекты в Самаре и Тольятти. Объем инвестиций обсуждаемых проектов превышает 430 миллиардов рублей.

Также в рамках ПМЭФ Самарская область заключила ряд соглашений c субъектами Приволжского федерального округа, которые позволят укрепить взаимодействие в туризме, торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Названы города России, где туристам больше всего рады

Задел на будущее

С 2018 года по инициативе губернатора Самарская область представляет на ПМЭФ собственную экспозицию, где демонстрируются новейшие проекты и разработки, а региональные компании и предприятия презентуют свою продукцию. По словам Азарова, поддержка местного бизнеса и продвижение продукции самарских предприятия — одна из главных задач участия региона в форуме.

Так, в рамках ПМЭФ компания "Пегас-Агро" заключила контракт на 4 миллиарда рублей, новые крупные заказы получила тольяттинская компания "Феррони".

На площадке форума состоялись десятки встреч и переговоров представителей Самарской области с иностранными партнерами, в том числе с представителями Египта, Китая, ОАЭ, Индии, Бразилии, Турции, Кувейта, Ирана, Камеруна, Танзании, Нигерии. Египет намерен продолжить торговые отношения с Россией

Перед поездкой на форум Азаров настроил делегацию региона на достижение конкретных результатов: новые заказы, продвижение продукции Самарской области. По мнению экспертов, задачу точно выполнили.

"Самарская область получит дополнительные инвестиции, опережающее развитие и новые рабочие места. Все это должно работать ради одной цели — процветание региона, повышение благосостояния всех его жителей. Это задел, который на годы будет обеспечивать развитие экономики, пространственного развития нашей родной земли. Самарская область всегда ставит перед собой сложные задачи при подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму. Задачи, которые мы ставили по участию в форуме, — перевыполнены", — заявил Азаров.