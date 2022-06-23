Москва, 23 июн — ПРАЙМ. Выражение "Мой дом — моя крепость" знакомо большинству россиян. Но двадцать первый век вносит свои коррективы в свободу распоряжения внутренним пространством даже собственной квартиры. Многие виды деятельности в ней запрещены законом, а злостных нарушителей может ждать штраф, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Мутко считает, что цены на жилье вырастут на уровне инфляции

"К примеру, сушить белье на балконах домов, признанных памятниками архитектуры, строго запрещено, — говорит она. — В новых домах запрет действителен, если конструкция балкона не обеспечивает специальные кронштейны для сушки. Аналогичное правило действует и в отношении цветов на балконе и оконных карнизах".

Также в многоквартирном доме запрещено захламлять балкон квартиры и хранить на нем взрывоопасные и пожароопасные предметы, добавляет Кудерко.

"В кухне, оборудованной газом, нельзя сделать арку и снять дверь с петель, — утверждает эксперт. — Объединить кухню с комнатой и сделать совместное пространство тоже не получится".

Что еще под запретом? "Как ни странно, есть виды трудовой деятельности, популярные среди самозанятых, но не доступные, как оказывается, для выполнения на дому", — рассказывает юрист. — "Так, нельзя шить на профессиональной швейной машинке, готовить или печь на продажу тоже не допускается. Прямой запрет на это установлен санитарными нормами". Гадать, делать массаж, заниматься народной медициной также запрещается, добавляет она.

Казалось бы, "самое время взять на руки кошку и успокоиться". Так и в этом случае возникает запрет, предупреждает Кудерко. К примеру, в Тольятти больше двух кошек дома иметь нельзя, третья собака тоже станет "ненормативной". В других регионах муниципальные власти могут принять аналогичные нормы, установив ограничения на питомцев как поголовно, так и через норматив из расчета общей площади жилого помещения.

Средний размер штрафа за перечисленные нарушения колеблется в пределах одной тысячи рублей. При этом, как отмечает адвокат, властям контролировать указанные ограничения крайне сложно. "Конституцией РФ установлено базовое правило о неприкосновенности жилища, поэтому войти с проверкой могут лишь при наличии соответствующего судебного постановления. Так что большинство вопросов будут решаться, так сказать, "на пороге", — заключает эксперт.