МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В соответствии со ст.101 ФЗ "Об исполнительном производстве", существует ряд выплат, которые не могут быть списаны судебными приставами за долги. Об этом рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Путин поручил определить порядок выплат, награжденным "Родительской славой"

К таким выплатам, по его словам, относятся: федеральные и региональные выплаты на детей и беременным женщинам; средства материнского капитала; выплаты малоимущим в рамках оказания помощи от государства; единовременная материальная помощь от государства, региональных властей или иностранных государств; пенсии по потере кормильца; алименты; возмещение вреда жизни и здоровью, в том числе при исполнении служебных обязанностей; пособия в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами; средства на компенсацию проезда, лекарственное обеспечение и т.д; командировочные, выплаты от работодателя в связи с рождением ребенка, регистрацией брака, смертью членов семьи; гуманитарная помощь; суммы компенсации путевок на санаторно-курортное лечение, а также проезда к месту лечения; пособие на погребение.

"При этом взыскание может быть обращено на страховые пенсии граждан по старости и пособия по временной нетрудоспособности", — указывает юрист.

Он также подчеркивает, что с 1 мая 2022 года вступили в силу изменения, по которым банк и гражданин наделены правом "заключить соглашение о том, что поступающие на счет периодические выплаты могут уходить, например, на погашение потребительского или ипотечного кредита". А на списание единовременных выплат, например — на подготовку детей к школе, банк "должен каждый раз заново брать разрешение у заемщика".

"Если перечисленные выше социальные выплаты все же были списаны со счета заемщика в период с 1 января по 30 апреля 2022 года, то он может их вернуть — заверяет Уткин. — Для этого надо в срок до 1 июля написать соответствующее заявление в банк. В течение трех рабочих дней после рассмотрения заявления финансовая организация должна вернуть деньги".

Если гражданин написал заявление об автоматическом списании выплат в счет кредита, но потом передумал, он может отменить свое решение в течение 14 дней. Для этого также надо обратиться с заявлением в банк. "Но надо учитывать, что вернуть деньги возможно, если списание произошло в счет еще действующего кредита, — отмечает юрист. — Если он уже погашен, то вернуть деньги невозможно". При этом режим обслуживания кредита не изменится: обязательства вносить ежемесячные платежи в срок не отменят, и заемщику придется возместить возвращенные средства, чтобы не допустить просрочек, штрафов и пеней, связанных с ними, констатирует эксперт.