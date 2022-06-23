МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мурманская область во время работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключила контракты и привлекла финансирование более чем на 160 миллиардов рублей. Как отмечают в правительстве региона, эти деньги — не только инвестиции. Это новые рабочие места, развитие социальной сферы и создание новой инфраструктуры во благо жителей. Названы главные направления для инвестиций в Мурманский регион

ИЗ ДОТАЦИОННЫХ — В ЛИДЕРЫ ИНВЕСТКЛИМАТА

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе дискуссии "Регионы — локомотивы новых возможностей" на ПМЭФ рассказал об успехах, которые удалось достичь региону. В частности, меры властей северного субъекта при поддержке федерального правительства по поддержке экономики за последние три года привели к тому, что регион перестал быть дотационным. Несмотря на то, что властям пришлось в числе других сложностей бороться с коронавирусом, было уделено пристальное внимание развитию экономики.

За последние два года руководству Мурманской области удалось улучшить инвестклимат и привлечь к работе новые бизнес-структуры. Эта работа региона получила отражение в рейтинге регионов России по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Агентства стратегических инициатив (АСИ). Если в 2020-м году Мурманская область занимала 56 строчку в рейтинге, то в 2022 году — уже 16 место. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, презентуя новый рейтинг на ПМЭФ, отметила успехи Мурманской области в числе регионов-лидеров.

"В среднем по стране условия ведения бизнеса по многим сюжетам улучшились по сравнению с прошлым годом. В рейтинге прошлого года было 42 показателя, из них по 30, это более 70%, наблюдается улучшение", — отметила Чупшева.

В числе результатов работы властей Мурманской области Чибис отметил рост объема инвестиций, промышленного производства и доходов жителей. "Шестьсот миллиардов инвестиций — рост на 30%. Рост промышленного производства на 17%. Доходы людей без учета инфляции выросли на 30%, с учетом инфляции — на 13%. Это и дает устойчивость", — добавил он. И пояснил, что доходы Мурманской области выросли в два раза по итогам трех лет: появилась возможность инвестировать в улучшение качества жизни граждан. Путин поддержал газификацию Мурманской области

"Превратить Арктику в территорию вахтовиков невозможно, наоборот, нужно замедлить отъезд, переломить тенденцию, это одна из важных задач. Благодаря в том числе нашим дополнительным доходам и инвестициям в качество жизни мы в 2021 году достигли снижения оттока населения из региона на 8%. Это для нас маленькая победа", — пояснил Чибис.

РАЗВИТИЕ АРКТИКИ

В своем выступлении на сессии Чибис рассказал об Арктических проектах региона. "У нас появилась территория опережающего развития "Столица Арктики", мы полностью вошли в Арктическую зону РФ… Для малого и среднего бизнеса мы по всем направлениям в шесть раз снизили налоги, чтобы несмотря на COVID, дать толчок к развитию — и это работает… По итогам этих трех лет, итогам 2021 года, мы действительно перестали быть дотационным регионом", — подчеркнул Чибис.

В свою очередь министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на сессии «Северный морской путь: международный транспортный коридор» отметил, что страна от развития Арктики получит до 2035 года свыше 35 триллионов рублей.

"Принято говорить про Северный морской путь в терминах планов по миллионам тонн грузопотока, но можно и нужно подумать в деньгах. Мы посчитали вклад в ВВП до 2035 года уже проинвестированных проектов — это 35 триллионов рублей, это 13,5 триллионов рублей доходов федерального бюджета. Это практически 100 миллиардов долларов в год — товаров, которые будут произведены уже в ближайшие несколько лет», — сказал министр и подчеркнул, что экономика Севера — нефть и газ Ямала, металлы Норильска, удобрения Кольского полуострова — сегодня имеет огромное значение для всей России: уже сегодня "забиты" все транспортные каналы Дальнего Востока, железные дороги, порты, погранпереходы.

В последние годы Мурманск укрепил позиции базового порта важнейшей транспортной артерии России — Северного морского пути: глубоководный, незамерзающий, с прямым выходом в открытое море. По мнению губернатора, второй важной точкой роста для субъекта является наличие обширной минерально-сырьевой базы на Кольском полуострове. Также ведутся работы по созданию туристической инфраструктуры, чтобы регион стал удобнее для гостей и самих северян.

"Мы реалисты, и мы оцениваем все риски. Вместе с компаниями и бизнесом работаем. На ситуацию смотрим с позитивом, оптимистично. И это важно. Если ныть и опускать руки — точно никогда ничего не взлетит. А если мы понимаем, как и что технологически можно и нужно делать, и действуем — эти точки роста делают нас сильнее", — пояснил Чибис.

НОВЫЕ ЗАВОДЫ — НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Как сообщил Чибис уже по окончании ПМЭФ, регион во время форума заключил 10 соглашений на сумму более 160 млрд рублей. "В частности, с "Норникелем" о строительстве завода белой металлургии "Большая медь" в Мончегорске. Также компания реализует проект по строительству нового микрорайона более, чем на 2 тыс. квартир", — отметил он. Губернатор Мурманской области рассказал на ПМЭФ о будущем порта

Были подписаны соглашения, нацеленные на развитие региона в здравоохранении, благоустройстве и создании новой инфраструктуры. В частности, компания "Новатэк" выделит 500 млн рублей на реконструкцию кинотеатра "Родина" в Мурманске и будет финансировать в течение 2022 года спортивные мероприятия по мини-футболу для детских команд.

Также было подписано соглашение с "ФосАгро" о сотрудничестве в социально-экономической сфере сроком на три года. Документ предусматривает инвестиции на сумму 15 млрд рублей на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма в регионе. Планируется создание инфраструктуры в Кировске и Апатитах до 2024 года.

"440 миллионов рублей направим с "Росатомом» на благоустройство территорий, ремонт дорог, общеобразовательных учреждений и строительство лыжной базы в Полярных Зорях в 2022 году", — отметил Андрей Чибис.

Как рассказал агентству «Прайм» президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев, мощным драйвером развития для Мурманской области стали инвестиции в рыбную отрасль с использованием механизма инвестиционных квот (распределение квот на вылов ВБР под обязательства строительства нового рыбопромыслового судна или перерабатывающего берегового завода). "За период действия механизма (2018 — 2021 гг.) инвестиции в морское рыболовство в регионе превысили 22 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2021 года отгрузки продукции данного сектора выросли более, чем в полтора раза по сравнению с 2018 годом (с 67,2 до 105,6 млрд рублей). Почти в полтора раза вырос показатель "Капитал и резервы" в морском рыболовстве (с 79,5 до 115,3 млрд рублей)», — рассказал собеседник агентства.

Еще 4,4 млрд рублей за тот же период составили инвестиции в секторе рыбопереработки Мурманской области, где к 2021 году почти втрое выросло количество рабочих мест по сравнению с 2018 годом — с 297 до 841.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЛЯ СЕВЕРЯН

Еще один вопрос, который затронул губернатор, это работа властей Мурманской области по созданию множества эффективных инструментов и мер поддержки, которые позволяют бороться с оттоком населения и привлекать в регион квалифицированные кадры. Путин провел встречу с губернатором Мурманской области

Чибис отметил, что правительство системно подходит к проблеме с оттоком населения. В частности, в 2019 году был утвержден стратегический план "На Севере — жить!". В его основу легли предложения от северян. В 2021 году план был обновлен. Также власти добавили систему пяти шагов, которая позволяет не только удерживать, но и привлекать население на Север.

В ряду таких экономических инструментов Чибис назвал создание в регионе первой и единственной в Арктике территории опережающего социально-экономического развития — "Столица Арктики". За три года рост инвестиций составил 30% (600 миллиардов рублей). Мурманская область вошла в первую десятку регионов страны по уровню доходу семей.

Еще одним шагом на пути решения проблемы с оттоком населения с Севера Чибис назвал поддержку молодежи. "Проблема стала решаться с притоком молодых кадров. В 2020 году мы ввели новый принцип начисления северных надбавок. Специалисты до 35 лет получают до 80% от оплаты труда, в том числе и прибывшие в область. Крупные компании стали также повышать зарплаты", — отметил он.

Особая система выплат действует для медицинских кадров, в частности приезжающие в регион врачи получают единовременную выплату в 1 миллион рублей. Кроме того, власти снизили налоги для развития бизнеса в шесть раз, регион является лидером по программе "Гектар Арктики".

Третий важный шаг — создание комфортной среды и для жителей, и для приезжих специалистов за счет инвестиций в городскую среду.

"Создание среды для жизни, повышение качества благоустройства — важная часть в работе. Мы благоустроили 100 общественных пространств. За три года индекс качества городской среды вырос на 8%. Мы в топ-10 в стране по этим показателям", — отметил Чибис.

Тема образования и профориентация — четвертый важнейший шаг, над которым правительство Мурманской области активно работает — это открытие специализированных классов в школах, оборудование колледжей, перезапуск технического университета. С ключевыми партнерами будут заключены соглашения, по которым они будут обучать специалистов для своих проектов и производств именно в регионе.

Последним, но немаловажным шагом губернатор назвал обеспечение жителей Мурманской области и переезжающих специалистов жильем. Глава региона отметил, что реализация всех пяти шагов дает свои результаты.

"Наша маленькая, но очень важная победа — тренд на замедление миграции. Миграционная убыль сократилась в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом, за 2021 год уехало на 9,5% меньше", — сообщил Чибис.

ТОЧКИ РОСТА

Как отметил в беседе с агентством "Прайм" автор исследования КРОС "Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений" Петр Кирьян, у Мурманской области сохраняется значительный задел в сфере развития добычи углеводородов. Также сохраняют свою актуальность все проекты по перевалке грузов в портах, от контейнеров до терминалов для насыпных грузов и углеводородов.

"Рыбопромысловый бизнес, вероятно, будет адаптироваться к текущим санкционным условиям — продолжится разворот на переработку рыбопродукции для поставки в российские регионы", — отметил он.

Таким образом, регион будет работать в рамках освоения арктических проектов, транспортных коридоров и работы с биоресурсами. Потенциал развития по этим направлениям позволяет наращивать показатели вложений и отдачи на инвестиции длительный период времени — до 10 и более лет, прогнозирует Кирьян.

Что касается туризма, то Мурманск является достаточно интересным направлением, и тут региону тоже есть, куда расти и развиваться. Помимо неплохо представленного потока бизнес-тревел гостей, поток индивидуальных гостей (FIT) разделяется на любителей рыболовства и охоты, а также на транзитный поток, устремляющийся в арктические путешествия. "И, конечно, не стоит забывать про любителей горнолыжных курортов и про так называемый горнолыжный туризм, который однозначно необходимо усиливать через событийный туризм и расширение инфраструктуры. Именно это направление в сочетании с этническим и экологическим туризмом поможет решить проблемы с безработицей и даст новые рабочие места", — добавила коммерческий директор Управляющей компании "Группа Отелей Русские Сезоны" Инна Рындина.