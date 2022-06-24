МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Безопасность при использовании газа очень важна, поэтому законодатель устанавливает нормы, которые направлены на предупреждение возникновения угрозы жизни и здоровью людей, рассказывает агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов. Google грозит новый оборотный штраф в России

По его словам, владельцы газового оборудования обязаны заключать договор на техническое обслуживание газовой плиты. Если этого не сделать, то сначала последует предупреждение и штраф в размере до 2 тысяч рублей (п. 2 ст. 9.23 КоАП), а отсутствие договора и после предупреждения предполагается новый штраф — до 5 тысяч рублей (п. 6 ст. 9.23 КоАП).

"Если гражданин откажется пустить газовщиков для проверки и техобслуживания газового оборудования, ему может грозить штраф от 1 до 2 тысяч рублей (п. 3 ст. 9.23 КоАП)", — напоминает эксперт. С другой стороны, проверяющие должны предупреждать о своем приходе заранее, уточняет он.

Застройщики квартир, по словам Эшпулатова, определяют место газовых приборов так, чтобы их использование было безопасным. Именно поэтому передвигать плиту, колонки и счетчики самовольно в квартире нельзя. "Чтобы переставить газовую плиту, нужно получить разрешение газовой службы и местной администрации, — рассказывает эксперт. — За перестановку без соответствующего разрешения может быть наложен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей (ст.7.21 КоАП)".

Самый большой штраф (от 10 до 15 тысяч рублей, согласно ст.7.19 КоАП), по словам специалиста, положен за самовольное подключение газового оборудования.