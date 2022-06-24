МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Банк России на этой неделе предложил сразу на 26% расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев. В беседе с агентством "Прайм" директор по развитию автомобильного портала "Дром" Антон Серков спрогнозировал, как такое решение скажется на стоимости "автогражданки" для россиян. Средняя выплата по ОСАГО в мае выросла на 13%

По мнению специалиста, сейчас страховые компании, в том числе из-за проблем с поставками и существенным ростом стоимости запасных частей, будут стараться поднять тарифы на максимально возможный уровень.

"Если средняя стоимость полиса ОСАГО для физических лиц по состоянию на март 2022 года составляла 5814 рублей, то сейчас можно ожидать цены примерно от 7,3 тысячи рублей и выше", – прогнозирует Серков.

ЦБ объяснил расширение коридора базового тарифа ОСАГО на 26% удорожанием автозапчастей: страховые компании должны учитывать эти риски. Для легковых автомобилей россиян базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховыми компаниями в индивидуальном порядке в коридоре 1646–7535 рублей.