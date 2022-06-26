МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В результате экономических санкций стран Запада объемы нефтедобычи в России "просядут" уже в этом году, но пока рост цен на мировом рынке позволяет получать высокие доходы от экспорта нефти. Несомненно, такая ситуация благоприятна для увеличения добычи даже на труднодоступных месторождениях. Однако ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. Об этом рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

"Несмотря на то, что в связи с ростом сверхдоходов от продажи нефти ожидается риск ослабления инвестиций в другие отрасли, сама нефтяная отрасль продолжит в перспективе сталкиваться с дефицитом инвестиций", — подчеркнул он.

Инвестиционный потенциал российской экономики в ближайшее время может снизиться, отметил эксперт. И тогда ожидать того, что называют "голландской болезнью", вряд ли придется: сокращение инвестиций будут испытывать не только высокотехнологичные, но и другие отрасли, включая топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Однако нефтегазовая промышленность остается ключевой отраслью экономики России и ее экспорта, поэтому гораздо более интересным Смирнову представляется то обстоятельство, что в условиях нынешней конъюнктуры мирового рынка у страны появляются возможности "увеличить инвестиции в высокотехнологичные сегменты ТЭК, например, тратить на дальнейшее внедрение инновационных технологий в нефтепереработку и нефтехимию".

При этом без необходимых капиталовложений в российские месторождения в перспективе есть риск резкого падения добычи и экспорта, что сильно ударит по поступлениям в бюджет.

Высокие доходы от экспорта нефти также необходимо направлять на развитие инфраструктуры поставок на новых направлениях транспортировки, в том числе — на укрепление мощи танкерного флота, строительство резервуаров для хранения нефти в развивающихся странах (в первую очередь — в Индии и Китае).

"В условиях постепенного отказа от российской нефти со стороны европейских стран необходимы серьезные инвестиции в перенастройку логистических цепочек по экспорту нефти", — указывает Смирнов.