МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Расторжение брака связано не только с разделом совместно нажитого имущества, но и "нажитых" долгов. Под долгами супругов понимаются кредиты, оформленные в банках как под залог недвижимого имущества, так и без такового, и средства, взятые в долг у частных лиц во время супружества. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Мария Матвеева. В России вырос средний размер автомобильного кредита

Если супруги не могут договориться о выплате кредитов после развода самостоятельно, необходимо обратиться в суд. Судья решает, какая часть долгов является личной, какая — общей. "В простых случаях, согласно статье 39 Семейного кодекса, общие долги распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям в общем имуществе супругов", — поясняет она. При этом кредит, оформленный до брака, по умолчанию к совместным обязательствам не относится и после развода не делится, уточняет юрист.

В отличие от презумпции общности имущества, приобретенного во время брака, независимо от того, на чье имя оно приобреталось, и необходимости доказывания, что имущество является личным именно тем супругом, который на него претендует, или что совместные средства расходовались не на нужды семьи, для уменьшения доли недобросовестного супруга, при разделе долгов действует обратная презумпция. "Долг является долгом того супруга, на которого оформлен договор, если только он не докажет, что средства были потрачены на нужды семьи", — утверждает Матвеева. Например, кредит брался во время брака для покупки квартиры, в которой проживала семья, или для ремонта такой квартиры. Данные обстоятельства должны быть доказаны супругом-должником. Тогда суд может признать данный долг общим и разделить его между супругами.

"Таким образом, чтобы долг был признан общим, необходимо, чтобы существовали следующие условия: кредит или заём оформлены во время брака; денежные средства брались для нужд семьи, что может подтверждаться согласием второго супруга при оформлении договора, либо оба супруга выступали созаемщиками; средства, взятые в долг, были потрачены на нужды семьи, — рассказывает специалист. — Собирать доказательства, что все эти условия были соблюдены, — дело той стороны, которая хочет разделить кредитные обязательства при разводе. Это могут быть показания свидетелей, банковские выписки и чеки на покупки".

Однако для банка или иного займодавца должником останется именно тот супруг, который заключал договор займа или кредитный договор, "если только кредитор не даст согласие на изменение должников путем введения второго супруга на сторону заемщика, что закреплено в статье 391 Гражданского кодекса, перевод долга без согласия кредитора является ничтожным". То есть раздел будет иметь значение только для супругов, а банк будет требовать возврат долга в полном размере с супруга-заемщика. Тот, в свою очередь, при разделе долга в судебном порядке, либо путем соглашения между супругами, сможет истребовать со второго супруга часть возвращенного долга банку, приходящуюся на этого супруга.

По словам юриста, cамые сложные случаи — раздел ипотечного кредита. Ведь чаще всего купленная на эти средства квартира хоть и является совместной собственностью супругов или одного из них (если заемщиком выступал только один супругов или если между супругами был заключен брачный договор), но обременена залогом, где залогодержателем является банк. Квартира достается одному из супругов — как правило, тому, кто выступал заемщиком. Второй же супруг может претендовать на компенсацию половины тех платежей, которые были произведены в погашение кредита, так как они совершались за счет совместных средств супругов. То есть общие средства тратились на имущество, принадлежащее одному из супругов. Судебная практика, как утверждает юрист, в данном вопросе противоречива. Иногда суды отказывают в указанной компенсации, "ссылаясь на то, что это была плата за проживание в чужой квартире, за пользование чужим имуществом". С согласия банка квартира и оставшаяся сумма непогашенного долга могут быть поделены между супругами.