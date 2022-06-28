МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. После увольнения работавшему пенсионеру пенсия с учетом индексаций, положенных неработающим пенсионерам, начинает начисляться с месяца, следующего за месяцем увольнения, напоминают агентству "Прайм" в отделении ПФР по городу Москве и Подмосковью. ПФР консультирует по новым выплатам на детей в круглосуточном режиме

Если пенсионер спустя какое-то время снова устроится на работу, его страховая пенсия в меньшую сторону уже не изменится, добавляют в Фонде.

В соответствии с федеральным законодательством, работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма распространяется только на получателей страховых пенсий, уточняют в ведомстве.

Если пенсионер увольняется, страховые пенсии с учетом индексаций, имевших место в рабочий период, выплачиваются начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Подавать заявление в ПФР пенсионеру не нужно: работодатели до 15 числа каждого месяца направляют в Фонд отчетность, и факт трудовой деятельности определяется автоматически. Однако в ПФР напоминают: гражданин имеет право подать заявление о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности.

"Например, пенсионер уволился с работы в июне. В июле в ПФР поступит отчетность от работодателя за июнь, в которой пенсионер еще числится работающим. В августе ПФР получит отчетность за июль, в которой пенсионер работающим уже не числится. В сентябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в октябре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — июль, август и сентябрь. То есть пенсионер начнет получать новый проиндексированный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы", — поясняют в ПФР.