МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" предусматривает возможность досрочного выхода на пенсию гражданам, работающим в определенных сферах и имеющих индивидуальный пенсионный коэффициент не менее тридцати. Закон содержит закрытый перечень профессиональных категорий для получения пенсии ранее достижения пенсионного возраста, рассказала агентству "Прайм" кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова. Названы выплаты, которые нельзя списать за долги

Она пояснила, что к таким категориям относятся, например, подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах, работа в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, работа в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью и др. В законе отдельно выделена категория летчиков-испытателей, проработавших не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин), имеющих право на досрочный выход на пенсию. Страховая пенсия для данной категории работников назначается независимо от возраста.

"Помимо профессионального критерия для досрочного выхода на пенсию используется также и социальный критерий", — добавляет эксперт.

Так, возраст выхода на пенсию для женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет составляет 50 лет, а для инвалидов 1 группы – 50 лет (для мужчин), 40 лет (для женщин).

Выход на пенсию раньше срока зависит также от региона, в котором потенциальный пенсионер осуществляет трудовую деятельность. Такое право появляется у граждан, проработавших не менее 15 лет на Крайнем Севере либо не менее 20 лет в приравненных к северным районам местностях.

"Важно помнить, что после повышения пенсионного возраста установленный законом возраст для досрочного выхода на пенсию у большинства категорий граждан был сохранен", — добавляет Свечникова.

Если гражданина сократили за два года до выхода на пенсию и он не может найти работу, то он может выйти на пенсию досрочно. Для этого необходимо наличие страхового стажа не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин), также рассказала эксперт.