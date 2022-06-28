МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Печальная традиция воровства электричества у соседей берет начало еще во времена СССР — тогда было вполне привычным накинуть свои провода на общедомовую сеть, чтобы платили другие. К сожалению, и в наши дни этим могут промышлять некоторые недобросовестные соседи. Генеральный директор ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев рассказывает "Прайму", как определить подобные случаи и защитить себя. Южная Корея повысит цены на газ и электричество

Прежде всего, эксперт советует обращать внимание на счетчик, ведь соседи могут подключиться непосредственно к вашей сети. Если они сделают это "аккуратно", то определить такое подключение "визуально практически невозможно" — провода будут спрятаны, а место подключения будет находиться вне зоны прямого визуального доступа. Специалист рекомендует выключить все электроприборы и весь свет в своей квартире и посмотреть на счетчик. Если он продолжает "крутиться", значит, скорее всего, к вашей сети есть дополнительное подключение, или где-то есть утечка, что также важно определить. "Дальше дело техники — отключайте автоматы по очереди, и вы поймете, где именно искать утечки", — говорит он.

По словам Ковалева, воровство у соседа напрямую — достаточно редкий случай, гораздо чаще люди подключаются к общедомовым сетям. "При этом общее — это далеко не "ничье", общее — это то, за что платите, в том числе, и вы, — напоминает специалист. — И если кто-то подключился к общедомовым сетям незаконно, то именно вы и оплачиваете его освещение. Определить это гораздо сложнее, но тоже можно".

Например, если у соседей горит свет или работают приборы, а их счетчик "не крутится", значит, они подключились к общим сетям. Также можно попробовать выключить автомат освещения в подъезде и посмотреть, выключится ли что-то у соседей.

Как отмечает эксперт, чаще всего незаконно к общедомовым сетям подключаются коммерческие организации, "они любят за общий счет освещать витрины или подключать энергоемкое оборудование". "Были парадоксальные случаи, — рассказывает Ковалев, — когда за счет общедомовой энергии организации подключали оборудование для майнинга криптовалюты". В любом случае, это настоящее воровство, и если вы определили такую ситуацию, то стоит обратиться за помощью в свою управляющую компанию, подводит итог эксперт.