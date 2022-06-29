МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В России есть несколько категорий пенсионеров, которым полагается надбавка к пенсии в размере 25%, рассказывает "Прайму" к.э.н, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В ПФР рассказали, когда индексируют пенсию уволившемуся пенсионеру

В таком размере надбавка к пенсии полагается россиянам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий, указывает она. "Если до 2021 года такую доплату могли получить только те граждане, которые и на пенсии продолжают проживать в сельской местности, то после вступления в силу закона 153-ФЗ от 26.05.2021 года такая надбавка сохраняется за всеми, независимо от нынешнего места проживания", — поясняет специалист. В список "сельских" профессий включено свыше 500 позиций в сфере животноводства, растениеводства и рыболовства.

Швец отмечает, что для получения этой надбавки пенсионер должен иметь статус неработающего: тогда выплачивается именно фиксированная часть надбавки.

Существует еще много граждан, которые получают ежемесячные доплаты к выплатам, но для них устанавливается коэффициент индексации. К соответствующим категориям пенсионеров можно отнести федеральных пенсионеров-ветеранов и участников войны, ветеранов боевых действий, инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, героев СССР и РФ, героев труда.

Для инвалидов ежемесячные денежные выплаты устанавливаются и выплачиваются как федеральными, так и территориальными органами Пенсионного фонда в соответствии с федеральным законом. Если инвалиду положены федеральные и территориальные выплаты, то ему нужно определиться, какими видами выплат пользоваться, добавляет эксперт.