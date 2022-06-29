МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. "Газпром" досрочно вернул в эксплуатацию "Турецкий поток", увеличив, таким образом, поставки газа в Европу в ситуации, когда в регионе ощущается его острый дефицит. Сгладит ли это риски Европы в плане обеспечения энергоресурсами и поможет ли наполнить хранилища в приемлемые сроки, заинтересовался "Прайм". Стало хуже: что теперь ждет немцев без российского газа

ДОСРОЧНЫЙ ПУСК

"Газпром" накануне, 27 июня, завершил профилактические работы на трубопроводе "Турецкий поток" и возобновил прокачку природного газа по этому маршруту, сообщается в Telegram-канале компании. Уточняется, что транспортировка была возобновлена в 20:00 мск.

Эксплуатация газопровода была приостановлена 21 июня в рамках планового техобслуживания.

Следует заметить, что состоящий из двух ниток трубопровод проектной мощностью 31,5 млрд кубометров в год, снабжающий "голубым топливом" из России через Черное море Турцию (до 15,75 млрд кубометров) и ряд стран Европы, возобновил работу досрочно: завершение ремонта изначально планировалось на 28 июня. Потоки в порогах: как G7 собирается "заковать" российскую нефть

Буквально накануне, по состоянию на газовые сутки 26 июня, по предварительным данным сервиса Gas Infrastructure Europe (GIE), средний уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе составил 57,12%, а общий объем накопленного энергоносителя превысил 60 млрд кубометров.

Однако поставки российского газа в регион по трубопроводу "Северный поток" в настоящее время достигают лишь 64 млн кубометров при технологическом максимуме почти 170 млн кубометров. "Газпром" в середине месяца дважды резко сократил прокачку по этому маршруту: после того, как не получил из Канады (с пристрастием следующей духу и букве антироссийских санкций "коллективного запада") по окончании ремонта один из газотурбинных двигателей Siemens, и в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта еще одной турбины производства немецкой компании.

При этом транзит газа через Украину, судя по данным "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) и официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, 28 июня сохраняется на уровнях предыдущих дней: через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" подается 42,2 млн кубометров.

Таким образом, возвращение в эксплуатацию трубопровода "Турецкий поток" означает заметное увеличение поставок "голубого топлива" в Европу и, соответственно, формирование благоприятного фона для крайне волатильного европейского рынка природного газа.

НЕЛЕТНИЕ ЦЕНЫ

Впрочем, начало торговой сессии на лондонской бирже ICE, на которой отражается стоимость энергоносителя на ключевом в Европе хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, не ознаменовалось явной тенденцией к удешевлению объемов. СМИ: немецкие проблемы с газом могут ударить по еще одной стране в Европе

Так, июльские фьючерсы на открытии сессии стоили на уровне, который соответствует около 1420 долларов за тысячу кубометров. В дальнейшем цена снизилась примерно до 1410 долларам, а затем снова выросла, до 1425 долларов.

Следует заметить, что природный газ в Европе в ходе отопительного сезона 2021/2022 неоднократно дорожал до новых исторических максимумов. Разразившийся еще в прошлом году энергетический кризис в совокупности с возникшими весной текущего опасениями перед вероятным запретом на поставки российских энергоносителей привел к росту цены на "голубое топливо" в Европе по состоянию на 7 марта на 275% относительно уровня 23 февраля, до нового рекорда — 3892 доллара за тысячу кубометров.

В дальнейшем газ стабильно дешевел, и 6 июня цена на него на TTF впервые за три месяца опустилась до уровня ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена, 878,5 доллара за тысячу кубометров, была достигнута 8 июня.

Иными словами, в июне, в разгар летнего сезона, произошло резкое изменение ценовой конъюнктуры на рынке природного газа Европы, которая характеризуется беспрецедентно высокой для этого месяца стоимостью энергоносителя. И экспертам остается лишь гадать, каких уровней могут достичь цены к 1 ноября, когда, как постановило руководство ЕС в лице Еврокомиссии, запасы в европейских ПХГ должны будут составить в среднем 80%.

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ…

Более того, проблема Европы усугубляется тем, что, как признал министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен, дефицит природного газа в одной из крупных стран ЕС будет иметь крайне негативные последствия для всего региона. Такое мнение он озвучил в интервью американскому издания Politico.

"Замечательно, если отдельные страны-члены смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября", — заявил чиновник.

"Но если другие страны будут неспособны достичь 80% — особенно большие страны, такие как Германия — то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы", — отметил он.

Тем временем, согласно новым данным ОПЕК, объем доказанных запасов природного газа в мире в 2021 году, как указывается в ежегодном статистическом бюллетене организации, сократился на 0,5% в сравнении с 2020 годом, до 205,865 трлн кубометров. В США показатель снизился на 7%, до 12,246 трлн кубометров.

На первом месте по-прежнему располагается Россия, чьи доказанные запасы за год не изменились и составили 47,759 трлн кубометров.

Однако для того, чтобы европейское сообщество смогло эффективно решать свои энергетические проблемы по приемлемым ценам за счет соседства со столь могучим источником энергоресурсов, необходимо наладить диалог, испорченный самой Европой в одностороннем порядке режимом санкций, одной из жертв которых стали в текущем месяце объемы прокачки газа по трубопроводу "Северный поток".