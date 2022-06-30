МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "В связи с установленными законом ограничениями, к коллекторам могут попасть только просроченные платежи, то есть долги", — поясняет агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Эксперт рассказал, как делятся долги супругов при разводе

Причины для переуступки долга, по ее словам, могут быть разные. Однако в любом случае новый кредитор (коллекторское агентство) должен сразу же после получения прав на долг направить должнику уведомление о состоявшейся сделке. "В уведомлении указывается, на основании какого договора, в какой части долг передан коллектору, отражаются новые реквизиты для платежей и сумма к оплате", — уточняет она.

"Если фактически долг отсутствует или выплачен, выплачивается в срок, а также если его никогда не было или он оформлен на полного тезку или мошенниками, необходимо сразу обратиться к коллекторам с ответом на данное уведомление и указать, по какой причине долга нет, приложить подтверждающие документы, например — квитанции об оплате — или документы о предоставлении кредитных каникул", — рассказывает Кудерко. При ответе будет не лишним упомянуть, что взыскание несуществующего долга является мошенничеством, о котором будет сообщено в полицию, если действия по взысканию не прекратятся со стороны коллекторов.

"Получив уведомление о незаконной уступке долга, стоит сразу обратиться в Службу судебных приставов-исполнителей с жалобой на незаконные действия коллекторов", — советует эксперт. Дополнительно можно обратиться и к первоначальному кредитору, если сам факт сделки (к примеру, кредита или микрозайма) имел место, и запросить копии отсутствующих документов, справку об остатке долга или направить возражения относительно заявленных коллекторами требований. "Особенно это важно, если долг был погашен после или накануне сделки по уступке долга коллекторам", — подчеркивает Кудерко.

Иногда в договорах займа, кредита, по ее словам, прямо указывается на тот факт, что передача долга коллекторам возможна при наличии некоторых условий, к ним относится: предварительное уведомление кредитора, значительная просрочка или длительная просрочка платежа. Нужно проверить договор займа (кредита) на наличие таких специальных условий.

"Важно помнить, что установленный мораторий на банкротство в текущем году с 1 апреля по 1 октября 2022 года ограничивает начисление пени за нарушение срока возврата долга, и любое требование о взыскании пени в этот период будет незаконным", — указывает эксперт.