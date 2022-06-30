МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Если Банк России и Минфин не станут "разворачивать" "бычий" тренд по рублю, то при сохраняющихся темпах укрепления российской валюты доллар к концу июля снизится до 35 руб., евро ослабеет до 37 руб, говорит агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Рубль достиг максимума мая 2015 года

"Это самый оптимистичный сценарий для рубля, поскольку валютные ограничения и геоэкономика серьезно отражаются на ликвидности рынка в России, — отмечает собеседник агентства. — На фоне самого яркого и мощного периода укрепления рубля за 30 лет бизнес и частные инвесторы продолжают избавляться от иностранной валюты".

Если говорить о целевых уровнях на июль, то для доллара широкий коридор составляет 42-60 руб., для евро — в пределах 45-67 руб. Неизвестно, что именно выступит триггером к ослаблению рубля, рассуждает эксперт. Пока рубль находится под защитой монетарных властей и сохраняется низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, рублю ничего не угрожает, считает Антонов.

Несмотря на отмену обязательной продажи валютной выручки, повышение лимитов на переводы в валюте за рубеж и снижение ставки ЦБ РФ до 9,5% годовых, рубль продолжает укрепляться к основным валютам, игнорируя внешний фон и санкции, напоминает эксперт. И пока не восстановится активность импортеров, спрос на иностранную валюту останется слабым. К концу июня продавцы "прорвались" к уровню 50 руб. за доллар, указывает он. "В сложившейся ситуации сейчас даже не удивляют цели в районе 37 рублей за доллар во втором полугодии, — рассуждает он. — Без покупателей продавцам ничего не мешает двигаться ниже". В числе факторов, поддерживающих рубль, Антонов назвал слабый спрос на валюту со стороны импортеров на фоне нарушения логистических поставок и санкций; ярко выраженный положительный торговый баланс (высокие цены на энергоресурсы формируют большую выручку у экспортеров, которую потом они продают на рынке); продажу валюты населением из-за введения банками комиссий на валютные счета; налоговые периоды для экспортеров; внесение западными партнерами платы за газ в рублях.

Но есть и факторы, способные негативно повлиять на дальнейшее укрепление рубля. Специалист указывает на отмену обязательной продажи валютной выручки (экспортеры обязаны продать валюту в течение 120 дней) и снижение ключевой ставки с 20% годовых до 9,5%.

"Нужно понимать, что США, Великобритания и ЕС продолжают попытки отсечь Россию от внешних рынков", — указывает Антонов. А из-за превалирования геоэкономики над рыночными правилами и механизмами ценообразования активов прогнозирование курсов валют на ближайшие месяцы может быть затруднено, подводит итог специалист.