МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Есть несколько способов уменьшить платеж по ипотечному кредиту. Один из них — досрочное частичное погашение, при котором сокращается размер платежа, а не срок кредита. Это менее выгодно, но поможет снизить нагрузку на кошелек заемщика сразу, рассказывает агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Госдума расширила возможности льготного погашения ипотеки многодетными

"Еще один способ — это рефинансирование кредита", — говорит эксперт. Но он актуален, если ставка хотя бы на 1,5% ниже текущей, а с момента получения кредита прошло не более трех лет: не нужно забывать, что сначала банк все равно получает, в основном, проценты, указывает экономист.

Также существует еще один вариант — это пересмотр банком условий кредитования. "Если заемщик добросовестный, "идет" год-два без просрочек, то банк по просьбе заемщика может пересмотреть условия договора в пользу уменьшения процентной ставки", — заверяет Переславский.

Что касается "дополнительных кейсов", то, по мнению эксперта, основное внимание нужно уделять возможности "сращивания" льготной ипотеки с рыночной и расширению суммы "по такому симбиозу" до 30 миллионов рублей.

"Для Москвы и некоторых других городов с примерно такими же ценами на новостройки это действительно хороший бонус, поскольку до февраля количество возможностей с прошлым форматом льготной ипотеки сокращалось если не еженедельно, то ежемесячно", — заключает экономист.