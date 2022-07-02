МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В российском законодательстве предусмотрены санкции для граждан, осуществляющих на кухне перестановку сантехнического оборудования, приборов, подключаемых к общему стояку, и другого кухонного оборудования не в соответствии с установленными правилами эксплуатации такой техники. Об этом рассказывает агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Василий Данилов. Власти предложили устанавливать в квартирах датчики загазованности

По его словам, проводить самостоятельную перестановку техники во многих случаях, даже если речь не идет о переносе несущих стен, запрещено. Сотрудники компаний жилищно-коммунального хозяйства обязаны сообщить о фактах нарушений в городскую жилищную инспекцию. "А ее представители вправе наложить штраф и предписать устранение нарушения, то есть обязать граждан привести кухню в соответствие с планом, указанным в техпаспорте квартиры", — говорит юрист. Таким образом, газовые плиты, стиральные машины, раковины для мытья посуды не могут быть переставлены без соответствующего разрешения органа ЖКХ районного назначения.

Следует заранее учесть, что желаемая перепланировка может быть не утверждена просто на основании мнения отдельно взятого чиновника, замечает Данилов. "Ведь она несет угрозу затоплений, засоров, обрушений стен, полов и потолков другим жителям дома или просто тем, что оборудование не вписывается в общий интерьер", — поясняет он. Новая же техника может быть подключена к квартирным коммуникациям (воде, электроэнергии и канализации) исключительно при наличии соответствующего проекта, подчеркивает юрист.

Данные правоотношения регулируются статьями 25-29 Жилищного кодекса. В них описана процедура осуществления перепланировки и переустройства в соответствии с правилами, прописанными в Приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 мая 2021 г. N 292/пр "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями", рассказывает специалист.

Согласно КоАП РФ, порча жилых помещений или порча их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей, предупреждает Данилов. Должностным лицам предстоит "выложить" от 2000 до 3000 рублей, юрлицам — от 20000 до 30000 рублей.

В то же время самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей, на должностных лиц — от 4000 до 5000 рублей, на юридических лиц — от 40000 до 50000 рублей, уточняет эксперт.