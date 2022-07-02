МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "Увеличение площади земельного участка возможно по заявлению собственника, за плату в отношении участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и ИЖС", — поясняет агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Москва выделит 37 гектаров земли под новые проекты

Сама процедура увеличения площади в законе называется, по ее словам, перераспределением земель (земельных участков), производится за счет смежных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В Земельном кодексе установлены три условия, при которых перераспределение является возможным, говорит эксперт. Первое — площадь образуемого земельного участка не должна превышать установленные муниципалитетом предельные максимальные размеры: для ИЖС — 25 соток, для садоводства и огородничества, как правило, 15 соток. Общее ограничение: перераспределение составляет до 10 % площади первоначального участка. "Второе условие — на присоединяемом участке отсутствуют какие-либо возведенные объекты, включая дороги, проезды, газоны", — подчеркивает специалист. Наконец, земельный участок, за счет которого происходит увеличение, должен быть полностью свободен от прав и претензий других лиц, на нем не должно быть запланировано строительство или назначен аукцион, добавляет Кудерко.

"Присоединение участка по заявлению гражданина осуществляется путем заключения соглашения о перераспределении между собственниками участка, процедура оформления будет считаться выполненной после регистрации соглашения Росреестром", — уточняет эксперт.

Если инициатором увеличения площади, по ее словам, является сам муниципалитет, то участок может быть увеличен вдвое. Такое возможно в результате выполнения органами власти комплексных кадастровых работ, проще говоря — при наведении порядка в кадастровой карте квартала, района и пр.