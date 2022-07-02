МОСКВА, 24 июня — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Власти КНР увеличили квоты на импорт нефти для частных НПЗ: мощности российского ВСТО недостаточно для обеспечения потребностей китайских потребителей. При этом загрузка как частных, так и государственных профильных предприятий в Китае растет в связи с прогнозом укрепления спроса на нефтепродукты во второй половине года. Reuters: Китай выделил новые квоты на импорт нефти

ЧАСТНЫЕ НПЗ ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШИЕ КВОТЫ

Китайские власти предоставили частным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) квоты на импорт сырья общим объемом 52,66 млн тонн. С начала текущего года до конца июня эти предприятия получили возможность приобрести 161,69 млн тонн зарубежной нефти. За аналогичный период 2021 года данные квоты составили 157,83 млн тонн.

Из 36 частных нефтеперерабатывающих компаний самые большие квоты получили крупные нефтехимические комплексы Zhengijan Petroleum & Chemical и Hengli Petrochemical — 10 млн тонн и 6 млн тонн соответственно.

Принадлежащие независимым компаниям НПЗ намерены значительно увеличить объемы производства во втором полугодии. После отмены ограничений, введенных в Пекине, Шанхае и ряде других крупных городов Китая, в стране ожидается быстрое укрепление спроса на нефтепродукты.

Независимые компании отрасли обычно покупают сырье на спотовом рынке, поскольку имеют ограниченные возможности привлекать кредитные средства, необходимые для заключения долгосрочных соглашений с поставщиками нефти.

Независимые китайские НПЗ, большинство которых расположены в провинции Шаньдун, охотно покупают нефть, поставляемую из порта Козьмино, несмотря на введенные "коллективным западом" антироссийские санкции.

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине многие НПЗ в Европе отказались покупать нефть из России. Поставщики российских баррелей оказались вынуждены искать новых покупателей за пределами Европы и предоставлять им большие скидки. Резко усилилась роль таких партнеров России на нефтяном рынке, как Китай и Индия.

В результате в мае экспорт российской нефти на китайский рынок выросли на 55% по сравнению с маем 2021 года, до рекордного показателя — 8,42 млн тонн (1,98 млн барр./сут.). Россия опередила Саудовскую Аравию и стала лидером по поставкам в Китай, который является крупнейшим потребителем энергоносителей в мире.

МОЩНОСТИ ВСТО НЕ ХВАТАЕТ

Поставки в Китай осуществляются в основном по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) мощностью 80 млн тонн/год (1,6 млн барр./сут.). По отводу от ВСТО — нефтепроводу "Сковородино — Мохэ" поставляются 30 млн тонн/год (600 тыс. барр./сут.). По нему сырье поступает в соответствии с долгосрочным соглашением между "Роснефтью" и CNPC, крупнейшей нефтяной компанией Китая. Более 35 млн тонн (свыше 700 тыс. барр./сут.) в прошлом году было экспортировано из расположенного на побережье Японского моря порта Козьмино — конечного пункта ВСТО, откуда поставки осуществляются во многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом месяце Китай был единственным рынком сбыта нефти с доставкой из Козьмино. Новак спрогнозировал рост поставок нефти по ВСТО в 2022 году

В мае китайские компании также стали покупать значительные объемы нефти с поставкой из балтийских и черноморских портов.

"Транснефть" — оператор нефтепроводов на территории России — планирует увеличить пропускную способность ВСТО на 7 млн тонн/год (140 тыс. барр./сут.) при помощи антифрикционных добавок. И эксперты уверены, что покупателями дополнительных объемов, которые благодаря такой практике будут поступать в Китай, станут именно местные негосударственные НПЗ.

РОСТ ЗАГРУЗКИ НПЗ

По данным межотраслевого китайского информационного агентства JLC, средний показатель загрузки независимых НПЗ в стране, большинство которых расположены в провинции Шаньдун, в июне вырос до 66% с 60,6% месяцем ранее. На независимые предприятия отрасли приходится около 30% всех нефтеперерабатывающих мощностей Китая. Совокупные мощности страны в 2021 году превысили 17,5 млн барр./сут. Белый дом заподозрил Индию и Китай в тайных покупках российской нефти

Эксперты Исследовательского института экономики и технологий при CNPC прогнозируют рост нефтеперерабатывающих мощностей Китая в 2022 году до 940 млн тонн/год (18,8 млн барр./сут.). По этому показателю КНР станет мировым лидером, опередив США.

По данным S&P Global, загрузка китайских государственных НПЗ в июне выросла до 75% с 73,4% месяцем ранее.

По информации Государственного статистического бюро Китая, в мае объем переработки в стране составил 12,75 млн барр./сут. — на 10,9% меньше, чем в мае 2021 года.

Во второй половине текущего года прогнозируется дальнейший рост загрузки китайских НПЗ в связи с увеличением спроса на нефтепродукты после полной отмены ограничений, введенных после вспышки заболеваемости Covid-19.

Участники рынка опасаются, что укрепление спроса со стороны китайских НПЗ — частных и государственных — приведет к удорожанию нефти на мировом рынке, где уже ощущается дефицит сырья.

Однако при таком развитии событий китайские власти будут готовы поддержать свой перерабатывающий сектор. Если цена на нефть на международном рынке превысит 130 долларов за баррель, то для поддержания рентабельности работы НПЗ на приемлемом уровне государственным предприятиям будут предоставлены субсидии.

Частные НПЗ в Китае не могут рассчитывать на субсидии от государства, но могут купить больше российской нефти, которая предлагается со скидкой относительно котировок "бенчмарка" Brent и других эталонных сортов.