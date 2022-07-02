МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Текущая ситуация похожа на события месячной давности. 23 мая был снижен норматив обязательной продажи валютной выручки до 50% с 80%, 25 мая Банк России назначил внеплановое заседание по ставке, на понижение которой намекал опубликованный в тот же день очередной обзор инфляционных ожиданий, и 27 мая снизил ее на 3% до 11%. Эти события сопровождались вербальными интервенциями со стороны различных министерств и ведомств, смысл которых заключался в недовольстве чрезмерным укреплением рубля. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Читатели Breitbart объяснили Германии, почему не стоит ссориться с Россией

По его мнению, на сегодняшний день мы видим очень похожую ситуацию, только недовольство дорогим рублем все больше усиливается. Такой вывод, считает Сыроваткин, можно сделать, исходя из риторики и действий российских чиновников: в частности, Банк России повысил потолок зарубежных переводов для граждан РФ и резидентов из дружественных государств до 1 миллиона долларов США, а, по словам Антона Силуанова, Минфин и Минэкономразвития рассматривают возможность проведения валютных интервенций за счет бюджетных денег. Это неудивительно, учитывая, что с конца мая рубль стал еще дороже.



"При этом за прошедший месяц принципиально ничего не изменилось: приток валюты на Мосбиржу остается высоким, а спрос на нее — низким из-за вялого восстановления импорта, — отметил аналитик.

На следующей неделе правительство рассмотрит вопросы, влияющие на курс рубля. Сыроваткин полагает, что если будет найден эффективный механизм, который позволит проводить интервенции против рубля с использованием валют дружественных стран, то на следующей неделе рубль может продолжить снижение.

"Если же этого не произойдет, то может повториться сценарий месячной давности, когда после трех дней подряд резкого ослабления рубля (25-27 мая) этот импульс выдохся, и тренд на укрепление российской валюты возобновился", подытожил аналитик.