МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "Теоретически ЕС может отказаться от российской нефти, весь вопрос в цене — готовы ли европейцы отказаться от кондиционеров, обогрева, поездок на автомобилях, химической промышленности. Если да, то могут начинать", — поясняет агентству "Прайм" замглавы наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" (ТЭК) Дмитрий Гусев. Эксперт рассказал, когда завершится дисбаланс на рынке нефти

"Думаю, европейцы даже не понимают, что за считанные месяцы могут откатиться в средневековье", — допускает эксперт.

Если Россия сейчас полностью приостановит поставки нефти, то, по его мнению, возникнет мировой коллапс. Цена на оставшееся на рынке "черное золото" "улетит в космос": перенастроить потоки и нефтеперерабатывающие заводы, заполнить вакуум в полмиллиарда тонн нефти в год, которую добывает Россия, технически невозможно.

"Евросоюз давно хочет долю от продаваемой нефти, — полагает специалист. — И под каким флагом это будет сделано, ему все равно". А "флагов" много, указывает Гусев: инициативы а-ля "Грета Тунберг", антироссийские санкции, введение предельной цены. По его мнению, циничность европейцев зашкаливает: им все равно, как — путем ли принудительного ценового демпинга или введением разного рода квот — получить свою долю от продажи российской нефти. В США предупредили о "стратосферных" ценах на нефть из-за санкций

"Россия может отказаться, но тогда, чтобы избежать потерь, нужно как можно скорее переориентировать ее нефтяные потоки на восток", — рассуждает Гусев.

На самом деле, проблема не том, что ЕС может ограничить цену, например, уровнем 80 долларов за баррель, считает он. Просто "завтра" это может быть уже 50 долларов, а "послезавтра" — 30, опасается эксперт. "Согласившись раз на такое давление, мы оказываемся в западне", — подчеркивает он.