Эксперт Гусев объяснил, почему Европа просчиталась в отношении российской нефти
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "Теоретически ЕС может отказаться от российской нефти, весь вопрос в цене — готовы ли европейцы отказаться от кондиционеров, обогрева, поездок на автомобилях, химической промышленности. Если да, то могут начинать", — поясняет агентству "Прайм" замглавы наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" (ТЭК) Дмитрий Гусев.
"Думаю, европейцы даже не понимают, что за считанные месяцы могут откатиться в средневековье", — допускает эксперт.
Если Россия сейчас полностью приостановит поставки нефти, то, по его мнению, возникнет мировой коллапс. Цена на оставшееся на рынке "черное золото" "улетит в космос": перенастроить потоки и нефтеперерабатывающие заводы, заполнить вакуум в полмиллиарда тонн нефти в год, которую добывает Россия, технически невозможно.
"Евросоюз давно хочет долю от продаваемой нефти, — полагает специалист. — И под каким флагом это будет сделано, ему все равно". А "флагов" много, указывает Гусев: инициативы а-ля "Грета Тунберг", антироссийские санкции, введение предельной цены. По его мнению, циничность европейцев зашкаливает: им все равно, как — путем ли принудительного ценового демпинга или введением разного рода квот — получить свою долю от продажи российской нефти.
"Россия может отказаться, но тогда, чтобы избежать потерь, нужно как можно скорее переориентировать ее нефтяные потоки на восток", — рассуждает Гусев.
На самом деле, проблема не том, что ЕС может ограничить цену, например, уровнем 80 долларов за баррель, считает он. Просто "завтра" это может быть уже 50 долларов, а "послезавтра" — 30, опасается эксперт. "Согласившись раз на такое давление, мы оказываемся в западне", — подчеркивает он.
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